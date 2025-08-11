　
國際

洪水退去驚見「恐龍足跡」　1.15億年前現蹤美國德州

▲▼世紀洪水沖出「一排恐龍足跡」　1.5億年前經過德州 。（圖／翻攝翻攝查維斯郡）

▲德州中部7月歷經洪水，意外發現恐龍足跡。（圖／翻攝特拉維斯郡）

記者吳美依／綜合報導

美國德州中部7月發生「世紀洪災」，大水捲走沉積物與植被，竟在特拉維斯郡（Travis County）意外沖刷出1億1500萬年前的恐龍足跡，而且數量多達15個，振奮古生物學界。

ABC等外媒報導，恐龍足跡上周末在大桑迪溪（Big Sandy Creek）地區被一群志工發現，但因位於私人土地內，因此應地主要求，確切位置保密。

德州大學奧斯汀分校（UT Austin）古生物學家馬修（Matthew Brown）證實，現場至少發現15個完整足跡，「每個腳印長約18到20英吋（約46至51公分），年代可追溯至1億1000萬至1億1500萬年前」，初步判斷屬於類似棘龍科的大型肉食性恐龍。

▲▼世紀洪水沖出「一排恐龍足跡」　1.5億年前經過德州 。（圖／翻攝翻攝查維斯郡）

除此之外，附近還發現「帕拉克西龍」（Paluxysaurus）的足跡，牠不僅是大型草食性恐龍，也被封為「德州官方恐龍」。

研究團隊對現場進行評估後，建議官員在洪災重建工作中，努力保護珍貴腳印。馬修表示，「我們預計近期重返現場，進行詳細測繪和3D成像記錄」，釐清這些恐龍是群體行動，或者個別穿越此地。他坦言，儘管恐龍足跡在德州中部並非罕見發現，但「人們通常不會意識到，在自家後院也可能找得到。」

7月發生在德州中部的「世紀洪災」奪走超過130條人命，克爾郡（Kerr County）基督教夏令營「神祕營」（Camp Mystic）就有36名孩童不幸罹難。這次意外發現並不影響災區清理工作，官方呼籲民眾若發現類似足跡，應通報德州大學古生物學系協助鑑定。

 
楊柳颱風要來了！放颱風假機率高？專家點名2區雨最猛

