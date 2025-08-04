社區治安研習吸睛！　朴子警演出「愛情交友」爆笑短劇

▲▼縣府社區觀摩反詐拚創意！朴子警協同社區協會演出短劇爆紅全場。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府114年度「社區治安研習觀摩活動」於8月2日上午在朴子市大同國小熱鬧登場，由縣長翁章梁親自主持，活動現場熱鬧滾滾，邀請地方民意代表、社區理事長、守望相助隊等社區安全夥伴共同參與。活動由縣府主辦，結合警察局、消防局、社會局、朴子警察分局與灣北社區發展協會、蒜南社區發展協會等聯合籌辦，特別規劃以「假日社區觀摩」為主軸，打造一場別開生面的防詐及家庭暴力防治等宣導盛宴。

最吸睛的莫過於灣北社區及蒜南社區協助演出的家庭暴力防治、反詐騙「愛情交友」短劇，劇情結合逗趣又到位的表演，讓現場觀眾笑聲連連、掌聲不斷。短劇在寓教於樂中，讓民眾深刻了解各類詐騙套路，提升識詐、防詐能力，堪稱當日最大亮點。

朴子分局表示，這次觀摩活動不只是單向宣導，更透過互動與創意手法，讓治安議題變得生動易懂。活動內容除了短劇外，還包含消防救護演練、巡守隊交通手勢示範，以及家暴防治宣導等多項精彩節目，展現出社區警政與民間團體通力合作的成果。

此次社區治安觀摩活動不僅凝聚警民合作力量，也讓防詐觀念在歡笑中深植人心。未來朴子警將持續創新宣導模式，攜手社區打造安全、安心的生活環境。