沈玉琳爆紅代表作　PTT點名「1經典節目」：2025年看還是很猛

57歲藝人沈玉琳確診罹患血癌，一度因多重器官功能衰竭緊急住院，如今脫離險境，後續將化療、評估骨髓移植。有網友好奇討論，「沈玉琳的代表作是什麼？當初為何會紅？」貼文曝光，許多網友提到沈玉琳的經典作品《分手擂台》、《台灣紅不讓》，「2025年看還是會笑死我」。

有網友在PTT發文，「沈玉琳的代表作是啥？」玉琳哥本來是節目製作人，後來漸漸轉到幕前，發現節目效果不錯，接著又當起主持人，「有沒有沈玉琳的代表作是啥？印象深刻的？」

對此，不少人提到，從《分手擂台》開始認識沈玉琳，「分手擂台後直接翻紅，後來轉戰螢光幕前講話風趣就很有觀眾緣」、「分手擂台就是他製作巔峰了，看今年初的假回歸大家多興奮就知道了」、「分手擂台就奠定他荒謬大師的稱號了，後來轉通告咖講話好笑又浮誇，觀眾緣非常好」。

還有人提到《台灣紅不讓》，「整人紅不讓」、「當初就是在整人紅不讓紅起來的」、「台灣紅不讓，收視率爆高，但爭議性太大」。

也有人笑喊，「沈玉琳有各種唬爛故事，都是經典，塑膠袋鬼、保母泡澡」、「他太多經典，渾然天成的喜感」、「沈玉琳超強的能力就是，明明你知道他在唬爛，但就是會忍不住要聽下去，他到底能多唬爛」、「荒謬大師不是叫假的」、「老沈根本是脫口秀高手，還會前後呼應」。