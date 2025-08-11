遭奧客砸酒瓶、潑啤酒！網心疼店員弟弟：全家請保護員工

▲有位奧客不滿店員未幫忙將商品裝袋，結果直接在櫃台怒砸紅酒。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

台灣到處都有24小便利商店，提供民眾方便的生活，不過昨（10）日凌晨台中市有間全家發生一起誇張事件，一名女性顧客因不滿店員未幫忙將商品裝袋，結果直接在櫃台怒砸紅酒，導致店員手掌遭碎玻璃割傷。監視器畫面曝光，許多網友紛紛留言撻伐奧客行為，也有不少人心疼店員弟弟，留言提醒全家「請保護員工」。

昨天台中某間全家超商發生一起誇張事件，有位女性顧客拿了一瓶紅酒到櫃檯結帳，她見到店員是位年輕弟弟，付錢竟狠丟鈔票、零錢，她口中還念念有詞，不耐煩要求店員將紅酒「裝起來」放進塑膠袋內。

店員弟弟在結完帳後，表明不提供供裝袋服務，沒想到該名女性顧客竟直接拿起紅酒怒砸櫃台，導致碎玻璃割傷店員，她態度囂張回嗆「確定吼！不好意思，打碎了！」接著她還拿起手機錄影，後來又換買啤酒不斷刁難店員，甚至還直接把啤酒潑在店員身上，誇張羞辱行徑全被監視器拍下。

▲奧客刁難超商店員，甚至還拿啤酒狠潑店員身上。（翻攝自Threads）

這起事件畫面在社群媒體Threads曝光後，引起大批網友關注留言，「全家請保護員工」、「真的是沒遇過壞人」、「耍大牌也適可而止 還拿零錢丟桌上 有夠沒禮貌」、「是活的有多糟糕才會在這邊為難店員啊」、「人性之惡，莫過於此，支持提告」、「妳好手好腳 不能裝嗎？ 做服務業就不是人嗎？ 光看妳拿錢用丟的 這就是你對服務人員的態度嗎？ 妳是不是有事啊！」

而全家便利商店也回應指出，對事件深感遺憾，並感謝外界關心。全家強調，店鋪夥伴的身心安全永遠放在第一位，對暴力與傷害行為絕不容忍，事件發生後第一時間已報警並配合警方調查，持續關心夥伴身心狀況，並與其母親保持聯繫，提供必要支援，監視器畫面也已提供警方作為證據，平時則依公共場所規範辦理調閱程序，公司並無對涉事人員追究之意。

全家最後呼籲，希望社區便利商店能成為彼此尊重、安全友善的場所。

《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿。

《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



