快訊／假公益吸金上億！通緝兄攜名模妹養狐狸、買豪宅被起訴

▲社團法人中華民國身障關懷協會（TDCA）遭檢調揭發是假公益真吸金，蕭男及其妻與蕭姓胞妹遭收押禁見 。（合成圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

打著關懷身障之名對外募款的「身障關懷協會（TDCA）」爆出假公益吸金逾1億元案，士林地檢署檢察官邱獻民追出理事長陳品君、其夫蕭靖與胞妹蕭瑋葶3人長期以公益名義募款，實際少有公益支出，大量善款流入私人口袋，用於購車、精品、信用卡循環利息，甚至飼養寵物狐狸等奢侈開銷，今（11）日依公益侵占等罪起訴3人，並移審法院決定交保與否。

該協會於2011年獲內政部核准成立，由蕭靖擔任首任理事長。蕭靖於2021年間因刑案遭通緝後，由妻子陳品君補選接任，蕭瑋葶則掛名常務理事。檢方認，3人自2019年至2025年間，透過協會官網及街頭募款公司，以宣揚公益服務為名，讓民眾誤信捐款將用於公益項目，實際上僅約1千萬元用在營運與公益，其餘款項轉入個人及親屬帳戶，花用在購買名錶、股票、自用小客車、房產、裝潢及償還貸款等。

除侵占善款外，蕭靖與陳品君自2020年間起，與新加坡商及馬來西亞商募款公司簽約，約定募得捐款需支付60%至90%不等的服務費；至2024年間，該協會支付兩家公司合計逾1億3千萬元，支出比例遠高於《公益勸募條例》規定，嚴重損及協會利益。

蕭靖與蕭瑋葶另被控於2022年、2023年間，以假薪資金流與不實扣繳憑單包裝年收入，向銀行辦理林口區兩處房產抵押貸款，共詐得5千餘萬元。蕭瑋葶亦涉嫌提供帳戶協助轉移、隱匿捐款，並以名義購置7輛自用車。陳品君與蕭瑋葶更涉協助藏匿通緝中的蕭靖，讓他以化名繼續掌控協會事務。

檢方已依刑法及洗錢防制法聲請沒收或追徵不法所得，扣押的7部自用小客車、1支名錶、2筆房產及現金100萬元，總值逾6千萬元，並委託行政執行署士林分署拍賣部分車輛，得款200餘萬元。檢方強調，將持續嚴查利用民眾愛心行騙的不法行為，確保善款流向真正需要的人。

士林地檢署檢察官邱獻民今年4月21日指揮市調處兵分四路，搜索協會辦公室及3人住處，約談陳品君、蕭靖、蕭瑋葶及1名證人到案。歷經113天偵辦，檢方今偵結起訴，並移審法院，下午將召開延押庭決定是否羈押或交保。