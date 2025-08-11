楊柳侵襲率飆88%「可能2地登陸」　風雨最劇時間曝

▲吳德榮說，最新氣象署暴風圈侵襲機率圖顯示，暴風圈侵襲機率續調高至80%以上。 （圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，輕度颱風楊柳登陸機率高，登陸點花蓮或更南邊的台東都有可能，周三風雨最劇烈。根據中央氣象署最新未來120小時颱風暴風侵襲機率，花蓮縣最高達88%，南投縣和彰化縣87%、台中市86%、雲林縣85%、嘉義市83%、嘉義縣和苗栗縣80%，其他縣市也有不等的機率。

▼各主要城市及離島未來120小時颱風暴風侵襲機率。（圖／氣象署）



吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周二各地仍晴朗炎熱，南方水氣略增，大氣趨不穩定，午後山區有局部陣雨或雷雨的機率，並擴大至部分平地。

吳德榮說，周三楊柳抵達，其範圍雖小，仍有強風豪雨的威脅，應注意警報資訊，加強防颱；周四楊柳順利通過，風雨漸歇；周五至周日各地天氣已好轉，但水氣仍多，午後山區有局部陣雨或雷雨，偶有擴及部分平地的機率。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）



吳德榮指出，最新歐洲模式系集模擬路徑的平均，楊柳周三抵達，周四通過，系集成員模擬路徑則分布在兩側，分散程度已較先前收歛；模擬強度因大多避開「垂直風切大」的環境，強度將維持至登陸前，之後受地形破壞才會迅速減弱。

吳德榮表示，最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，楊柳路徑再向南微調，周三抵達，周四通過；暴風圈侵襲機率圖則顯示，暴風圈侵襲機率續調高至80%以上，因楊柳路徑向南調整，登陸前將維持其最強強度，其範圍雖然小，但強風、豪雨的威脅絕不可小覷。

吳德榮說，由於各國模式或官方預報都還會繼續調整登陸點，花蓮或更南邊的台東都有可能，尚不宜驟下定論，應密切觀察。

▼吳德榮指出，最新歐洲模式系集模擬路徑的平均，周三抵達，周四通過，系集成員模擬路徑則分布在兩側，分散程度已較先前收歛。（圖／翻攝weathernerds）