生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保密

▲▼ 美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美國於8月7日正式啟動最新對等關稅政策，對包括台灣在內的多數國家採「疊加」計算方式，引發外界熱議。行政院經貿談判辦公室今（8）日證實，台灣出口美國的相關產品，確實是在原有最惠國（MFN）關稅稅率基礎上，再加徵20%的暫時性對等關稅。消息一出，台灣網友瞬間炸鍋，紛紛開酸「難怪要保密」、「20%果然是暫時的」。

根據美國總統川普7月31日簽署的行政命令，台灣與瑞士、印度、越南、菲律賓、泰國、印尼、韓國等國家一樣，須在原MFN稅率外疊加暫時性稅率。台灣的加徵比例為20%，意味著原本稅率若為4%，實際將變成24%；原本零關稅的產品，如部分農產品，則直接加徵20%。若商品涉及反傾銷或反補貼稅，實際稅率更高。

經貿辦指出，此政策對台灣製造業與農業均有衝擊，例如工具機產業出口美國，過去MFN稅率介於0%至6%，平均約4%，新制上路後將增至約24%；農業部門更是從零關稅直接跳到20%。目前僅歐盟因與美方達成協議而未採疊加計算。

政府強調，談判團隊將持續與美方磋商，爭取更合理的稅率，並配合「出口供應鏈支持方案」提供金融協助、拓展市場、推動產業升級與勞工照顧，減緩新關稅帶來的衝擊。

然而，消息一經證實，立刻在網路引發熱議，不少網友紛紛開嗆，「會不會太扯啊，疊加不就高到離譜」、「還在笑日本，台灣誰要飛美國過去」、「這樣不就是32%，加上匯率升值總共4X%」、「真棒，驚喜不斷！付清節最好的禮物」、「好會談！越談越高啊」、「證實賴總統所說，20%是暫時的」、「還是保密好了，太可怕了」。

08/07 全台詐欺最新數據

539 2 6266 損失金額(元)

ET快訊
川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

川普關稅重擊　彭博：習近平成最大贏家

美國總統川普（Donald Trump）祭出新一輪關稅大刀，意圖重塑全球貿易秩序，但這場貿易風暴不僅讓全球經濟規模縮水，更讓兩個國家被點名是最大輸家。根據《彭博》分析，印度與瑞士在這波關稅調整中損失最慘重，而真正笑到最後的，竟然是與美國交鋒已久的中國國家主席習近平。

美中貿易談判大限倒數　可能再延90天

美中貿易談判大限倒數　可能再延90天

最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進

最新畫面曝光！尼斯湖水怪「逆流抬頭」前進

貝森特稱「美中協議有譜」貼文秒刪

貝森特稱「美中協議有譜」貼文秒刪

20%怎算的？邱志偉：守住貿易底線不易

20%怎算的？邱志偉：守住貿易底線不易

