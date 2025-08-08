毒蟲闖紅燈猛撞機車！41歲無辜騎士騎士頭爆血命危　逃逸畫面曝

　
社會 社會焦點 保障人權

苗栗毒蟲闖紅燈猛撞機車！41歲無辜騎士騎士頭爆血命危　逃逸畫面曝

提供給傷者 祝一切平安 #沿山道 #東西橋

Shane Liu 發佈於 2025年8月8日 星期五

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣公館鄉今（8）日下午3點多發生一起警匪追逐案。一名邱姓男子疑因毒品案遭通緝，闖紅燈恰好被巡邏警方目擊，警方剛追逐數百公尺，邱男休旅車攔腰撞飛1部機車，造成劉姓騎士頭部重傷，邱嫌棄車逃逸，警方正循線查緝中。

▲毒蟲闖紅燈後在路口攔腰撞飛機車，騎士頭部重傷搶救中，毒蟲乘隙棄車逃逸，熱心民眾協助撐傘保護傷患 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲毒蟲闖紅燈後在路口攔腰撞飛機車，騎士頭部重傷，毒蟲乘隙棄車逃逸，熱心民眾協助撐傘保護傷患 。（圖／苗栗縣山城救援協會提供，下同）

據指出，邱姓男子（49歲）因毒品案遭通緝，下午3點半左右駕白色休旅車，行經公館鄉苗26線十字路口，原因不明闖紅燈，後方恰好有巡邏警車經過，鳴警笛在狹小道路追逐，結果邱嫌車子在苗26線、苗119甲線（沿山道）的東西橋路口，攔腰撞上一部機車。

▲毒蟲闖紅燈後在路口攔腰撞飛機車，騎士頭部重傷搶救中，毒蟲乘隙棄車逃逸，熱心民眾協助撐傘保護傷患 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲毒蟲闖紅燈後在路口攔腰撞飛機車，騎士頭部重傷搶救中，毒蟲乘隙棄車逃逸，熱心民眾協助撐傘保護傷患 。（圖／記者楊永盛翻攝）

機車劉姓騎士（41歲）被撞噴飛在路肩倒地不起，機車也被撞上人行道、面目全非，車牌斷裂飛墜一旁圳溝；肇事休旅車頭也毀損嚴重、保險桿脫落，但駕駛隨即趁亂棄車逃逸，警方已鎖定邱嫌毒蟲全面追緝中。劉姓騎士傷勢嚴重，頭部重傷、意識模糊，緊急開腦手術後在加護病房觀察中。

▲毒蟲闖紅燈後在路口攔腰撞飛機車，騎士頭部重傷搶救中，毒蟲乘隙棄車逃逸，熱心民眾協助撐傘保護傷患 。（圖／記者楊永盛翻攝）

事故發生時氣溫攝氏30多度，附近多位熱心民眾頂著大太陽協助，為倒地騎士撐傘遮陽。另外，苗栗縣山城救援協會義工恰巧路過，也積極投入救援，並爬下圳溝將車牌撿上岸。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

