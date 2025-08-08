台南安吉路、海佃路口逢雨必淹　陳亭妃促改排水引流安中抽水站

▲立委陳亭妃邀集市府相關單位與地方民代會勘安吉路、海佃路口淹水問題。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市安南區安吉路與海佃路交會處逢大雨必淹，尤其是海佃路二段461巷至483巷一帶，長年水患讓居民叫苦連天，立委陳亭妃7日邀集台南市水利局、工務局、安南區公所、市議員陳怡珍、海東里長郭東勛及當地裡民會勘，針對反覆淹水問題提出新解方，調整排水方向改由安中抽水站抽排，繞開長期卡關的海尾抽水站方案。

陳亭妃指出，該地區過去已辦理至少8次會勘，原規劃將雨水引流至海尾抽水站，但因用地取得困難導致工程停滯。她強調，自己爭取的安中抽水站已完成並啟用4台抽水機，目前也正追加爭取2台，未來將大幅提升抽水效能。陳亭妃強調，與其等待遙遙無期的海尾抽水站，不如直接調整排水路線，縮短排水距離、加快抽排速度，才能有效解決多年淹水困境。

新方案需重新設計排水方向，陳亭妃要求台南市政府工務局、水利局與區公所，應在一個月內完成既有排水系統高低差測量，作為下一階段規劃設計的依據，並積極爭取經費辦理工程施作。

陳亭妃表示，雖然過去的努力因用地問題受阻，但如今已有新的抽水資源與條件，市府與中央應調整思維、加快腳步，攜手解決安南區居民多年來的水患問題，讓大家雨天也能安心生活。