乾燥劑誤當藥物！湖南嬤泡奶粉餵4月嬰兒　緊急送醫搶救

▲阿嬤誤把乾燥劑當成藥物，讓4個月大嬰兒吃下。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

照顧小孩要特別小心，稍有不慎就可能出大事。大陸湖南有一名4個月大嬰兒，因為奶奶誤將益生菌包裝內的乾燥劑當成藥物，混入奶粉餵食，立刻送醫急救。好在經過醫護人員的全力搶救，順利脫離危險並康復出院。

綜合陸媒報導，湖南省婦幼保健院兒科急診收治這名嬰兒，奶奶發現自己釀禍，百般焦急抱著嬰兒衝進急診室求救。由於無法立刻確定乾燥劑的具體成分和潛在風險，為最大程度減少吸收，醫護團隊果斷為嬰兒實施緊急洗胃，並同步採取措施保護消化道黏膜，隨後給予藥物幫助排出殘餘物質。

醫生藉由這事件特別提醒，誤服乾燥劑的風險不容忽視，尤其對嬰幼兒危害極大。

消息曝光後，引發一番討論，網友紛紛留言砲轟「大人一定要注意呀，服了」、「有些人年輕到老都是個糊塗蛋」、「為什麼不放好啊，帶去醫院看了吧這得」、「天啊，乾燥劑又不是才發明出來的東西，即使是老人也應該見過這是乾燥劑吧」。

據了解，乾燥劑吃下肚會出現灼熱感，嘴唇、舌頭、食道恐被腐蝕灼傷，此時不能催吐以免造成2次傷害。據《快科技》報導，嬰幼兒的器官系統尚未發育完善，對有害物質的代謝及承受能力遠低於成人，因此即使誤食少量的乾燥劑，後果也遠比成人嚴重，不論有無明顯症狀，都必須攜帶乾燥劑包裝或殘留物前往醫院就診。

