生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

停了全部的藥「腎功能仍惡化」　關鍵原因超意外：許多人以為沒事

▲老人,人瑞 。（圖／免費圖庫／Pixabay）

▲老太太因為太頻繁、大面積擦藥膏而洗腎。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「擦藥膏擦到洗腎？」藥師洪正憲在臉書上分享案例，曾有一位74歲的老太太有明顯的腎間質腎炎（Interstitial Nephritis），可是即便停了她的所有藥，腎功能仍繼續惡化，甚至需要洗腎，「就在此時，關鍵線索出現了。」藥師對此也提醒，「年長者、腎功能不佳的族群，更應謹慎使用這類藥物」。

藥師洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」上發文表示，文獻中，曾有一位74歲的老太太感到喘不過氣、腳水腫，就醫檢查後發現尿蛋白很高，血中白蛋白過低（僅17 g/L），還有腎功能變差（肌酸酐 169 μmol/L），這些都是典型的腎病症候群（Nephrotic Syndrome）表現。

洪正憲指出，老太太起初被診斷泌尿道感染，但經過治療，腎功能仍持續惡化，於是三天後就被轉到大醫院。醫師觀察她的情況並進一步檢查後，「發現她有明顯的腎間質腎炎（Interstitial Nephritis），但腎小球卻是正常的，這非常不尋常」。

洪正憲表示，「腎病症候群 + 腎間質腎炎的組合，在臨床上，有一個很大的嫌疑犯：非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）。」但是老太太卻說自己沒吃任何止痛藥，家屬、家庭醫師也都這麼說，於是為了保險起見，醫師便把老太太的藥全都停掉，只不過，「腎功能還是繼續惡化，甚至需要洗腎」。

「就在此時，關鍵線索出現了。」洪正憲透露，護理人員在老太太的櫃子裏面發現一條止痛藥膏（piroxicam gel）」，原來她都會在病房的浴室裡面偷偷塗抹這條藥膏，來緩解肌肉痠痛的症狀，「老太太在這六週內總共用了三條60克的大管藥膏，每天都擦兩次以上」。

洪正憲指出，雖然這是外用藥，但像是piroxicam這種非類固醇消炎止痛的藥膏，仍然可能透過皮膚吸收，再進入血液循環，進而對腎臟造成影響。而後老太太停用藥膏，「奇蹟發生了！」不只腎功能迅速改善、不用再洗腎，她的水腫消退、尿蛋白減少，「腎功能幾乎回到了正常的狀況」。

藉由此案例，洪正憲提醒，許多人以為自己只是擦藥，應該沒關係，但事實是，外用藥也有吸收風險，尤其是「長期、大面積、頻繁使用時，累積劑量可能比你想的多得多」，年長者、腎功能不佳的族群更要謹慎使用這類藥物。

本文經「藥師洪正憲-藥就趁憲在」授權引用

08/06 全台詐欺最新數據

沈玉琳罹血癌！醫曝這一種病程超兇猛　高凌風沒撐過
快訊／台積電內鬼案　3工程師不服羈押提抗告遭駁回
日本關稅協商大出包！最高15%「變+15%」　經濟大臣急了
2台人闖駐韓美軍基地偷拍　判決出爐
柯文哲下午不再罵檢　訴苦押12個月「已到極限」
快訊／台中教會工地死亡意外　32歲男摔落亡
詹智能解剖！身中4刀「後膝被刺奪命」　家屬撐黑傘
民進黨發言人槓性平部！　卓冠廷轟：不該亂扣王義川厭女台派帽子

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

快訊／又有熱帶低壓生成！粉專曝2可能路徑：若接近台灣強度不弱

快訊／15:45台灣東部海域規模6.2地震　最大震度3級

LINE害手機卡卡！她用「這招」瞬間瘦身92G

沈玉琳罹血癌！醫示警「4習慣害癌變」

住家塞爆！失智母「8個月噴40萬」長照險卻賠不了

閩南狼再打八炯　青鳥氣憤出征：你毀掉罷免了

五金店買東西「發票爽中千萬」　獎落兩縣市！

「台積電內鬼」老婆要幫還債嗎？律師解答

今「立秋+天赦」百年難遇雙吉日　最強轉運時刻來了

獨／台中新光三越9月底復業　櫃姐哽咽：終於等到了

快訊／15:45地震　台北有感搖晃

女子每天塗2次止痛藥膏「擦到洗腎」

「擦藥膏擦到洗腎？」有藥師分享個案，一名74歲老太太長達2個月呼吸困難、腳水腫求診，檢查發現罹患腎病症候群，初步抗生素等治療，但腎功能持續惡化，最終需緊急洗腎治療。後經追查，她有2種腎臟病合併出現，非常不尋常，而罪魁禍首竟是一條平常人以為「沒什麼」的止痛藥膏。

50歲洗腎男持續貧血　竟是大腸癌作怪

神棍性侵女信眾58次　罹尿毒症80萬交保

醫療院所熄燈潮？大東後繼無人　中醫診所1.58億出售

泡沫尿恐是腎病徵兆

川普關稅突變卦！　日本發現「稅率跟協議不一樣」

快訊／川普：台積電投資2000億美元

衝過去抱抱煞不住　女推男一起墜樓

「X！你還給我笑」柯文哲發飆痛罵檢方

沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」就確診　醫示警：男生要注意

沈玉琳確診血癌　憲哥：他是生命鬥士

直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

長榮航空航班艙壓異常　掛「緊急代碼7700」返回桃機

今「立秋」吃1物旺整年　7禁忌一次看

快訊／桃園高壓電塔離奇掛屍！4特搜成功吊掛遺體

沈玉琳確診血癌...芽芽發聲了　吳宗憲曝他瘦剩骨頭

花上億買2豪宅！台積電內鬼多金嚇到同事

沈玉琳罹血癌！高凌風放棄治療1年後離世

獨／沈玉琳檢驗確認「血癌」

18%藍白選民挺罷免？投票數據打臉

工讀生太累沒即時收油槍　98從重機油箱口滿出來

【浪漫變災難】女友空中甜喊「我願意」！飛機下秒失控墜毀

【牠回來了】家人訂製過世愛犬仿真娃 她看到後忍不住淚崩

張棋惠唱一半「大蟑螂飛出來」　嚇瘋尖叫..場面超失控！

【父親節驚喜】4女兒偷偷同框合照　爸嚇到彈起：以為是P圖XD

