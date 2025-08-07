停了全部的藥「腎功能仍惡化」　關鍵原因超意外：許多人以為沒事

▲老太太因為太頻繁、大面積擦藥膏而洗腎。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「擦藥膏擦到洗腎？」藥師洪正憲在臉書上分享案例，曾有一位74歲的老太太有明顯的腎間質腎炎（Interstitial Nephritis），可是即便停了她的所有藥，腎功能仍繼續惡化，甚至需要洗腎，「就在此時，關鍵線索出現了。」藥師對此也提醒，「年長者、腎功能不佳的族群，更應謹慎使用這類藥物」。

藥師洪正憲在臉書粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲在」上發文表示，文獻中，曾有一位74歲的老太太感到喘不過氣、腳水腫，就醫檢查後發現尿蛋白很高，血中白蛋白過低（僅17 g/L），還有腎功能變差（肌酸酐 169 μmol/L），這些都是典型的腎病症候群（Nephrotic Syndrome）表現。

洪正憲指出，老太太起初被診斷泌尿道感染，但經過治療，腎功能仍持續惡化，於是三天後就被轉到大醫院。醫師觀察她的情況並進一步檢查後，「發現她有明顯的腎間質腎炎（Interstitial Nephritis），但腎小球卻是正常的，這非常不尋常」。

洪正憲表示，「腎病症候群 + 腎間質腎炎的組合，在臨床上，有一個很大的嫌疑犯：非類固醇類消炎止痛藥（NSAIDs）。」但是老太太卻說自己沒吃任何止痛藥，家屬、家庭醫師也都這麼說，於是為了保險起見，醫師便把老太太的藥全都停掉，只不過，「腎功能還是繼續惡化，甚至需要洗腎」。

「就在此時，關鍵線索出現了。」洪正憲透露，護理人員在老太太的櫃子裏面發現一條止痛藥膏（piroxicam gel）」，原來她都會在病房的浴室裡面偷偷塗抹這條藥膏，來緩解肌肉痠痛的症狀，「老太太在這六週內總共用了三條60克的大管藥膏，每天都擦兩次以上」。

洪正憲指出，雖然這是外用藥，但像是piroxicam這種非類固醇消炎止痛的藥膏，仍然可能透過皮膚吸收，再進入血液循環，進而對腎臟造成影響。而後老太太停用藥膏，「奇蹟發生了！」不只腎功能迅速改善、不用再洗腎，她的水腫消退、尿蛋白減少，「腎功能幾乎回到了正常的狀況」。

藉由此案例，洪正憲提醒，許多人以為自己只是擦藥，應該沒關係，但事實是，外用藥也有吸收風險，尤其是「長期、大面積、頻繁使用時，累積劑量可能比你想的多得多」，年長者、腎功能不佳的族群更要謹慎使用這類藥物。

