政治

普發1萬再等等！川普又出招　行政院今暫不處理韌性特別預算

▲▼美國總統川普。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

記者陳家祥／台北報導

美國川普政府對台灣課徵20%暫時性對等關稅，將在美東時間7日正式生效，而川普今又宣布半導體關稅100％，但在美國生產的企業可豁免。此變化連帶影響到行政院本要在今通過的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，今早已先從院會議程中拿掉，討論事項僅有內政部擬具的「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」草案。

根據立法院三讀通過的特別條例，條文僅明定普發現金1萬元，其他諸如提供企業金融支持、產業支持、強化農業金融支持、強化國土防衛能量等共3100億元，三讀條文並沒有寫明預算編列數字，因此行政院可以彈性調整。

值得注意的是，總統兼任民進黨主席賴清德昨在中常會致詞時表示，美方所提的關稅，是動態的過程，台灣會盡力爭取關稅降低，行政院將於近日內依立法院審議通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，提出特別預算案，並送到立法院審議。通過後，及時給予受衝擊產業及民眾協助。賴清德此話，似暗示政院有望普發一萬元。

而昨日晚間公布今院會議程時，一開始確實沒有將「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」列入，之後更新時才納入。但到了今天清晨川普宣布新一波關稅措施後，行政院於院會9點開始前再度更新議程，拿掉韌性特別預算的案子。

事實上，特別預算5450億是否會編滿、並包含普發現金一萬元，行政院秘書長龔明鑫昨向媒體透露，「特別預算的部分，要觀察」，說不定川普總統明天清晨會有一些說明也不一定，所以稍微等一下，等看看到底做怎麼樣的說明。

ET快訊

ET快訊
川普對進口晶片課100%關稅！　賴士葆嘆：如馬關條約喪權辱國
川普徵半導體關稅！　南韓嗨喊：三星、SK不適用
沈玉琳血癌！譚敦慈弟「健檢1紅字」確診　醫示警：男生要注意
川普突變卦！美公告新稅率　日本發現「跟協議不一樣」
快訊／屍體掛20層樓電線！成功下放地面　救援時間軸曝
快訊／熱帶低壓生成！2可能路徑曝　粉專：若接近台灣強度不弱
快訊／東京威力科創捲台積電洩密事件　公司：已開除涉案員工

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

