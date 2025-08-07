妮妃雅化身巨型「婚禮捧花」　登阿姆斯特丹驕傲節喊「我願意」

▲妮妃雅（前中）參加阿姆斯特丹驕傲節與船上民眾同樂。（圖／@Tao.Co_studio提供）

文／中央社

阿姆斯特丹驕傲節（Amsterdam Pride）2日落幕，變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）出席驕傲節電影閉幕座談，並以驚喜捧花造型領軍亞洲驕傲船，展現台灣多元文化價值。

文化部發布新聞稿表示，在駐法國台灣文化中心攜手駐荷蘭代表處及阿姆斯特丹亞洲驕傲協會（Asian Pride）共同邀請之下，妮妃雅以象徵婚禮捧花的造型登上「我願意」（We Do）主題的亞洲驕傲船（Asian Pride Boat），船側懸掛寫有「婚姻平權，台灣亞洲第一」的心型氣球，引來現場觀眾夾道歡呼。

妮妃雅率領船上身著白色與金色服飾象徵喜慶的隊伍，在雨中迎向藍天與陽光，河道邊民眾熱情吶喊、閃光燈不斷，盛況由荷蘭國營電視台AVROTROS全程直播。

妮妃雅也參與了亞洲驕傲影展（Asian Pride Cinema）的映後座談，現場放映的是導演陳俊志的「美麗少年」以及導演陳昆禾的「瑞秋」，妮妃雅在座談中以幽默風趣的方式與來自世界各地的粉絲互動，並表示自己持續變裝的最大動力，正是希望持續讓「世界看見台灣」。

亞洲驕傲協會（Asian Pride）表示，很榮幸邀請來自台灣的特使妮妃雅與會，台灣是亞洲第一個實現婚姻平權的國家，希望亞洲其他國家也能對婚姻平權說「YES」，妮妃雅將這訊息傳遞給世界；而紀錄片的放映，則展現了台灣獨特的文化及對彩虹族群自由的禮讚。

巴文中心主任胡晴舫表示，台灣婚姻平權成就是政府與民間長年努力推動的成果，妮妃雅是國際知名的台灣表演藝術家，也是台灣最好的文化大使，妮妃雅讓全世界知道台灣人民崇尚愛、和平與一切美好的價值，彰顯台灣獨特的存在。

阿姆斯特丹驕傲節（Amsterdam Pride）運河大遊行每年吸引逾50萬名觀眾，並由荷蘭國家電視台轉播，妮妃雅也登上荷蘭全國性報紙NRC Handelsblad專訪報導，持續在國際舞台發光為台灣發聲。