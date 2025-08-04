告別悶熱！基隆仁博愛市場冷氣升級　明年農曆年後休市施工

▲基隆仁博愛市場「冷氣全面更新」，力拚2026年煥然一新。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

為提升傳統市場購物環境，基隆市政府推動「仁博愛市場冷氣更新工程」，目前已完成規劃設計，預計今年9月完成工程發包。為降低對市場營運的影響，市府與仁愛市場管委會研議，規劃於明年農曆年後休市，進行2樓老舊冷氣機組汰換，打造更舒適的購物與營業空間。

產發處長蔡馥嚀表示，仁博愛市場為基隆指標性零售市場，共有472攤，現有冷氣系統使用已超過30年，效能明顯不足，導致市場長期悶熱、通風不良，影響攤商與消費者體驗。為改善此問題，市府於2023年10月向經濟部申請「節能績效保證專案示範推廣補助計畫」，並於今年獲核定補助1170萬元。由於整體更新經費約需4000萬元，市府已編列2800萬元預算，全力推動冷氣系統升級。

本次工程範圍包括「冷氣主機與管線全面更換」及「室內空調出風口優化配置」，同時強化電力系統，提升安全與穩定性。施工將分兩階段進行：前3個月進行材料訂製及外管線汰換，後2個月則全面休市，進行室內設備更新。市府將與攤商充分溝通，舉辦施工前說明會，並依營業需求共同決定休市時間，確保工程順利完成。

蔡馥嚀補充，除冷氣汰換外，市府已於今年上半年完成2樓200台風扇更換及冷氣風機清洗，提升空氣循環效率，暫時緩解悶熱問題。

產發處強調，市府將妥善規劃工期與配套措施，兼顧市場營運與民眾權益。工程完成後，仁博愛市場將朝「乾淨、通風、現代化」目標邁進，提供更優質的購物環境，歡迎市民繼續支持在地市場，期待煥然一新的仁博愛市場。