南投全面催繳牌照稅「每逾3天貴1%」　繳費期限至8/31

▲南投縣稅務局寄出牌照稅催繳繳款書，籲請車主依限繳納，以免受罰。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

針對110年至114年使用牌照稅欠稅情形，南投縣稅務局表示，已辦理全面催繳，繳納期間至8月31日止，請尚未繳納之民眾收到稅單後儘速繳納，以免逾期受罰。

縣府稅務局指出，納稅人即使因工作、就學等因素變更車籍地址、住居所及戶籍地等，致未能於使用牌照稅開徵期間收到使用牌照稅繳款書，經該局查詢相關資料，也已對其最新住居所或戶籍地址重新寄發稅單；納稅人可持稅單就近至代收稅款之金融機構繳納（郵局不代收），稅額3萬元以下案件可至統一、全家、萊爾富、來來(OK)等便利商店繳納，並保留有超商蓋章的繳款書收據聯及交易明細表，以供日後查對避免爭議。

此外，亦可選擇以信用卡、晶片金融卡、活期（儲蓄）存款帳戶轉帳及電話語音等方式繳納稅款，以信用卡、晶片金融卡或活期（儲蓄）存款帳戶方式轉帳繳稅者，可至財政部網路繳稅服務網站 https://paytax.nat.gov.tw/ 轉帳繳稅。

稅務局提醒，逾期繳納使用牌照稅，每逾3日將加徵1％滯納金，最高加徵至10％為止，如果超過限繳日期30天仍未繳納之案件，該局將會移送法務部行政執行署彰化分署強制執行，如使用公共道路(含路邊停車)被查獲，將處1倍以下罰鍰；車輛如不使用，可向監理機關辦理停駛或繳銷牌照，使用牌照稅將計徵至停駛或繳銷前1日，如有任何地方稅方面疑問，可撥打稅務局免費服務電話0800-496969洽詢。