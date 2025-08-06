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啦啦隊老闆被刺死！曾控他襲臀熊抱...女員工聲明：不認識兇手

▲MUGEN負責人詹智能遭爆是性騷慣犯，遭法院認證判賠百萬調解金，卻多次耍賴不付錢。（圖／記者白珈陽攝、A女提供）

▲MUGEN負責人詹智能生前遭爆是性騷慣犯，被法院認證判賠百萬調解金，卻多次耍賴不付錢。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市豐原區日前一間超商發生兇殺命案，簽下韓國職棒人氣啦啦隊女神河智媛、禹洙漢的經紀公司「MUGEN無限夢想股份有限公司」的總經理詹智能疑似遭仇殺，被41歲黃姓男子於超商持西瓜刀活活刺死。黃男到案後供稱，係因女友被性騷才痛下殺手，讓人不禁聯想先前出面爆料遭詹智能性騷的無限夢想公司女員工「小雪」有關。今天小雪(化名)透過律師發布新聞稿強調，自己並不認識黃嫌，也與死者詹男也已經和解，外界傳言與事實不符。

▲詹智能。（圖／ETtoday合成、翻攝詹智能IG）

▲詹智能簽下韓國職棒人氣啦啦隊女神河智媛、禹洙漢。（圖／資料照片）

聲明稿中提到，事件發生後，不少人誤以為黃男是為小雪抱不平才犯案，但實際上兩人並不認識，且小雪也非黃男的女友，更無與其他人有感情關係，外界揣測已經造成小雪困擾，所以特別發出聲明稿澄清。

小雪也在聲明稿中提到，先前的性騷擾案件，已經與詹智能達成和解，也已撤回相關訴訟，希望事件就此落幕，彼此回歸平靜生活。對於詹男被刺死一事，她也相當震驚。

▲詹智能。（圖／民眾提供）

▲詹智能才因性騷案付完百萬賠償金，現命喪41歲黃男刀下。（圖／民眾提供）

詹智能生前遭小雪提告性騷，包括6度以言語、熊抱、襲臀、伸進衣服裡摸背，還傳送特寫啦啦隊員胸部的影片說「想吃豆花」等，法院認定其中5次成立性騷擾，詹智能面對控訴一概否認，甚至強辯出於「父愛」，但法官不買單，判賠100萬元給小雪。但訴訟後詹智能耍賴不賠償，小雪身心俱疲，出面向媒體爆料，雙方之後和解，詹智能也透過妻子支付100萬元賠償金。

詹智能4日上午駕車經過豐原一處超商時，竟在店內遭到41歲黃男持刀砍殺，2人從超商門口一路扭打到店內，結果詹智能被刺死，黃男隨後落跑，1小時後跑到10公里外的北區永興派出所投案，坦承殺人，至於確切的犯案動機，有待檢警進一步調查。

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