醉男機上失控嗆「拖出來性侵燒死」！　資深空姐崩潰停飛14個月

圖文／鏡週刊

英國維珍航空（Virgin Atlantic）一架由倫敦飛往巴基斯坦拉合爾的長程航班，2023年2月傳出乘客失控恐嚇空服員事件。37歲英籍男子伊夫提哈爾（Salman Iftikhar）在酒後於機上大鬧，對空服員不斷叫囂、種族辱罵，甚至威脅要將她「從飯店房間拖出來集體性侵、再放火燒死」，駭人言語讓全機乘客與機組人員陷入恐慌，該事件近日開庭審理。

▲ 伊夫提哈爾在機上的失控行為，被其他乘客錄下。（翻攝自thesun）

事發當時，伊夫提哈爾與妻子及3名年幼子女搭乘維珍航空班機，期間飲用大量香檳後情緒失控。他在8小時的航程中，不但多次辱罵空服員沃爾許（Angie Walsh）為「種族歧視的賤人」，還聲稱對方叫他「P**i」（帶有種族歧視意味的詞彙）。伊夫提哈爾還挑釁機上其他工作人員，並當眾咆哮「妳會死在飯店地板上」、「房間會被炸掉」、「我有卡達的朋友」，場面一度失控，機長甚至考慮迫降土耳其。

最可怕的是，他公然在妻兒面前對空姐說出駭人恐嚇，「會從妳房裡拖出來、集體強暴再燒死妳」，甚至具體說出飯店名稱與房號。全程被另一乘客錄下，有人驚呼，「這也太扯了吧」。

這場空中暴行讓任職維珍航空37年、曾飛越戰區與911事件的資深空服員沃爾許心靈受到重創，事後她因創傷停飛長達14個月。「我曾以為自己什麼情況都能應對，但這次真的崩潰了……我被困在高空39,000英尺，無處可逃。」

沃爾許說自己在維珍航空飛行了37年，911事件發生時，所有航班都停飛了，她還守在工作崗位，甚至還飛進過戰區，但這次事件讓她徹底崩潰。

伊夫提哈爾去年3月被捕，他在倫敦法庭上承認對沃爾許發出死亡威脅並進行種族騷擾，但否認攻擊另一名空服員。法官痛批他的行為，「令人髮指，對家人、乘客與機組人員造成長期傷害」，最終判處15個月有期徒刑。

維珍航空發言人則表示，「我們對任何機上騷擾行為採零容忍政策，會持續全力支持所有機組人員。」

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

浪漫求婚變調！女子高空喊「我願意」 下秒飛機墜落釀2重傷

桃園「69元便當」民眾買回家傻眼 網友驚：以為吃剩的

網紅闖大S墓園直播引眾怒 中國網友批喪心病狂！被挖與張蘭「關係密切」