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網傳「慈湖園區拆光光！」　桃市風管處PO美照打臉謠傳

▲網路社群網站盛傳「慈湖拆光光了」假訊息，桃園市風局管理處今天PO慈湖現狀美照澄清。（圖／桃園風管處提供）

▲網路社群網站盛傳「慈湖拆光光了」假訊息，桃園市風景管理處今天PO慈湖現狀美照澄清。（圖／桃園風管處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對近期網路社群上流傳著關於「慈湖拆光光了」假訊息，桃園市風景管理處查出，網路將2023年6月整修期間照片與錯誤資訊不斷轉傳，造成民眾困惑擔憂。桃園市政府風景區管理處今（5）日PO出慈湖現況美照並鄭重澄清，慈湖園區不僅沒被拆除，反而持續進行設施優化與升級，以提供遊客更優質遊憩體驗。

▲社群網站盛傳「慈湖拆光光了」假訊息，桃園市風局管理處PO出慈湖現狀美照。（圖／桃園風管處提供）

▲社群網站盛傳「慈湖拆光光了」假訊息，桃園市風局管理處PO出慈湖現狀美照。（圖／桃園風管處提供）

桃市風管處表示，目前慈湖園區停車場、雕塑公園及慈湖營區（慈湖陵寢）均維持正常營運，停車場入口處蔣公大銅像及其動線鋪面均維護良好。慈湖作為「兩蔣文化園區」重要核心，其所承載之歷史意義與文化價值，一直是桃園市政府極為重視觀光資源，因此在規劃與管理上，始終以保存與活化為最高原則。

風管處指出，近年慈湖園區國際知名度持續提升，不少來自世界各地遊客，對慈湖紀念雕塑公園的獨特文化氛圍讚譽有加。許多外國友人特別來此了解台灣歷史，並將慈湖美景攝影分享至社群，成為行銷桃園觀光的重要力量。風管處連續2年在秋季期間舉辦「2023慈湖夜來香」、「2024放假囉！來慈湖」活動，搭配經典水舞展演，讓遊客看見慈湖雕塑公園夜間不同風貌。

為提升遊憩品質，風景區管理處曾於2023年2月至10月期間辦理慈湖園區設施環境優化工程，將慈湖公園內雕塑像就地重新保養（遷移、修補、去漆、清洗、補土、上漆），且重新分區排列展示，也種植各式植栽花卉千餘株，更新步道、座椅設施、優化慈湖停車場動線設施、塑造中央景觀軸線等，工程更是榮獲2024年桃園市政府工程金品獎及2024年中華民國景觀學會景觀大獎（佳作獎）之肯定。

▲桃園市風局管理處今天PO出慈湖現狀美照。（圖／桃園風管處提供）

▲桃園市風局管理處今天PO出慈湖現狀美照。（圖／桃園風管處提供）

今年7月起至10月底則進行「慈湖風華再造計畫」，針對慈湖遊客中心及慈湖導覽站進行整修，以提供更舒適、現代化的服務設施。此外，後慈湖戶外景觀設施已於2024年底完工，今年則針對建築物室內空間進行裝修作業，已於8月初開工，預計年底重新開放，期待讓遊客能再次探訪這片幽靜而充滿歷史氣息的秘境。

風管處呼籲，社會大眾對於網路上不實謠言切勿輕信，應先查證內容是否屬實，切勿散播及轉傳。慈湖園區現況完好如新，在桃園市政府努力下持續蛻變與提升。風管處誠摯邀請市民親自前來與實地走訪，體驗慈湖園區美麗與寧靜，感受這片土地歷史深度與文化魅力。

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