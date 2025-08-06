南橫1家5口墜谷！又尋獲腳掌、衣服　擴大範圍全面搜救

▲消防局趁放晴出動41人力搜救剩下的4人，又找到殘肢與5件衣服。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳奕靖、賴文萱、葉品辰／高雄報導

高雄李姓一家5口7月30日晚間開車行經南橫公路時，因連日豪雨路面被淘空，整輛車連5人摔下150米深的谷底，救難人員隔天搜救發現17歲長女的遺體與一些殘肢，但因山區持續降雨搜救困難，行動一再中斷，昨(5)日上午天氣終於放晴，消防局立即再次搜救，在事故地點下方的河床陸續發現腳掌、髖骨等，也在大石頭旁邊發現一個小屍塊與5件衣服。今(6)日將繼續出動14車、33人、4架無人機全面搜救。

據了解，該車上載李男、吳女、3歲兒子、1歲女兒及吳女和前夫所生的17歲女兒，是為了載小女兒回診才冒雨出門，吳女的14歲兒子沒有跟著出門躲過一劫。

▲消防局趁放晴出動41人力搜救剩下的4人，又找到殘肢與5件衣服。（圖／記者吳世龍翻攝）

先前發現大女兒遺體位置附近曾找到腿部殘骸，救難人員昨日從該處開挖，因車輛變型嚴重有汽油滲出，無法使用大型機具，只能靠人力方式用圓鍬、十字鎬、油壓剪、電鋸等工具進行破壞並慢慢挖掘，昨日進入搜救的第7天，在事故地點下方的河床又找到腳掌、髖骨，以及在一塊大石頭旁找到一個小屍塊與5件衣服，將化驗確認屍塊身分。

往河段方向搜救部分，救難人員陸續找到車中的散落物，也不排除其他4人掉入河水的可能，今河水水位略降，會再度進行大面積搜索；至於樹林搜救部分也將切割樹木，進行全面搜尋。