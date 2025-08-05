性侵4歲童還要她聞手指！　80歲變態鄰居19年後判刑7年2月

▲陳姓男子遭控訴19年前性侵鄰居女童，80歲時遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／南投報導

南投一名女子琪琪(化名)唸幼稚園時，遭對門陳姓鄰居以檢查她「洗澡有沒有清潔乾淨」為由指侵，直到琪琪上小學時接觸性教育，才驚覺自己遭到性侵，之後陸續接受學校諮商、尋求相關協助，也對陳男提告。日前判決出爐，南投地院判定陳男犯行屬實，依他犯對於未滿14歲之女子為強制性交罪，處7年2月徒刑。可上訴。

判決指出，琪琪於2006年至2008年間時年僅4至6歲，遭對門陳姓鄰居以「檢查洗澡有沒有清潔乾淨」為由，伸手指侵得逞，還要琪琪聞他手指頭上的氣味。琪琪直到唸小學時，聽到關於性教育方面的宣導，才驚覺自己幼年遭侵害，告知同學並陸續尋求相關協助後，也將陳男告上法院。

全案審理時，陳男否認犯行，辯稱兩家房子只相隔約3米的馬路，講話都聽得到，「她那麼小，難道不會痛嗎，不會叫嗎」，他家都有人在，不可能做這種事。陳男律師則說，琪琪對陳男感到厭惡，可能源自生活上其他事，像是陳男送她過期食物、評論她外貌等等，且全案也無驗傷或客觀證據佐證真實度。

不過琪琪控訴，當時她在住家附近就讀幼稚園，陳男侵犯她的時間多在吃晚餐後，地點在陳男家客廳沙發，當時現場還有陳男的孫子。陳男侵犯她時會發出「嗯嗯嗯嗯」的悶哼，次數不止1次，但她沒有辦法記清楚到底有幾次。

法官認為，琪琪在陳男犯罪時、地、情節都交代得很清楚，除非有其他證據顯示兩人另有深仇大恨，否則這麼真切的指證，應來自琪琪刻骨的經歷。

法官指出，琪琪在高中時諮商，也向心理師提及鄰居伯伯來借電話，讓她「很驚恐，毛骨悚然」、「希望他死了，曾想過把他殺了」，並提及遭鄰居伯伯侵犯一事，心理師認為琪琪的PTSD症狀與性侵經歷高度相關，也作為補強證據，判定陳男犯行屬實，審酌他已年滿80歲、但犯案時未滿80歲，不給予減刑，依陳男犯對於未滿14歲之女子為強制性交罪，處7年2月徒刑。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。