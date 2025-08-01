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民眾黨中評會開鍘　李貞秀嗆黃光芹瘋狗停權3個月、張凱鈞涉詐欺停權1年半

▲▼民眾黨中央委員張凱鈞。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨中央委員張凱鈞。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨今（1日）召開中評會，處理中央委員張凱鈞因涉詐欺案一審遭判6個月，違反「紀律評議裁決準則」，以及備位立委李貞秀在社群批評資深媒體人黃光芹遭黨員檢舉案。中評會主委李偉華會後受訪表示，張凱鈞停權18個月、李貞秀停權3個月。

民眾黨中央委員張凱鈞涉犯《詐欺取財罪》，一審判決已出爐，依民眾黨規範，從政公職人員若涉犯刑法瀆職、偽造貨幣、偽造有價證券、侵占、詐欺背信及重利、恐嚇及擄人勒贖、贓物罪章等，視情節輕重，應予以除名或停權處分。中評會日前接獲檢舉案，今下午邀當事人陳述，完備裁決程序。

而具有陸配身份的不分區立委第15名李貞秀，近來在社群上批評黃光芹「瘋狗」，遭黨員、支持者檢舉。黨主席黃國昌日前表態，民眾黨對黨公職言行有一定程度的要求，會請中評會以最嚴肅的態度處理。

今會議開了3個多小時，會後中評會主委李偉華受訪說，張凱鈞的部分，因為他涉嫌詐欺一審判決，經過中評會討論，依民眾黨紀律評議裁決準則第21條規定「本黨黨員觸犯刑法者，依其破壞本黨名譽之輕重，應予除名以下處分」，停權18個月。而該案張已經上訴，李說，上訴的部分就待二審定讞再行處理。

據了解，張凱鈞停權後已不能參與中委員決策，但因官司尚未結束，後續若二審無罪的話，仍可回復中央委員的身份，因此暫時不會遞補。

至於李貞秀部分，李偉華說，民眾黨對黨公職人員的言行有一定的要求的標準，這個這事件裡面，她誠心的道歉、認為自己的行為有所不當。經過與會委員共識，停權3個月。

▲▼民眾黨備位不分區立委李貞秀。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨備位不分區立委李貞秀。（圖／記者陳家祥攝）

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