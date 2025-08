女星牛仔褲廣告挨轟「白人至上」　川普反誇：我愛死啦

▲川普(右圖)得知席妮史威尼(左圖)是共和黨選民後,大讚:「超愛她的牛仔褲廣告。」(圖/翻攝sydney_sweeney IG、X@RapidResponse47)

27歲美國女星席妮史威尼(Sydney Sweeney)演出美劇《高校十八禁》(Euphoria)走紅,近日她為牛仔褲品牌「American Eagle」拍攝一系列廣告,竟陷入「白人至上主義」爭議,在美國左右派之間掀起論戰。美國總統川普(Donald Trump)今(4日)得知席妮是「共和黨人」後,立刻誇爆:「我愛死她的廣告了!」

回顧這起風波,American Eagle最近推出由席妮拍攝的廣告,廣告標語寫著:「Sydney Sweeney Has Great Jeans」(席妮史威尼有條超棒的牛仔褲)。刻意玩文字雙關,表面上指「牛仔褲」(Jeans),但讓人聯想到「基因」(Genes)。

而這個廣告直接踩到左派人士的敏感神經,痛批這根本是在宣傳「優生學」,甚至「散發白人至上主義」。有網友痛批,席妮本身是金髮白人女性,加上「Great Genes」(優良基因)這種語句,讓人聯想到納粹時期強調「優秀血統」的宣傳手法,質疑品牌和席妮是否無意間助長種族主義。

▲席妮史威尼為American Eagle代言,廣告引發種族爭議。(圖/翻攝americaneagle IG)

不過,席妮的粉絲則回嗆小題大作,認為這只是幽默的廣告策略,有什麼好玻璃心?右派群眾更是拍手叫好,大讚她「一出手就擊敗左派的覺醒文化」。

事發後,品牌在IG上釋出新的廣告片段,可見席妮走向一面寫著「Sydney Sweeney Has Great Genes」(席妮史威尼擁有優良基因)的巨型看板,接著把「Genes」(基因)劃掉,寫上「Jeans」(牛仔褲),然後轉身離開,似乎在對爭議做回應。

▲席妮把廣告標語上的「基因」劃掉,改成「牛仔褲」,似乎在回應爭議。(圖/翻攝americaneagle IG)

而根據《紐約郵報》披露,席妮自2024年6月起,已在佛州門羅郡登記為共和黨選民。消息一出,保守派人士瞬間把她當成「新女神」,連美國副總統范斯(JD Vance)都發聲力挺,開酸左派反應太誇張。

范斯日前在Podcast節目《Ruthless》中酸溜溜說:「我給民主黨一個建議,繼續告訴大家覺得席妮史威尼很正的人都是納粹,這根本就是他們目前的策略。」

根據《福斯新聞》報導,川普今受訪被問到相當問題,當場驚呼:「她(席妮)是共和黨人?那我現在愛死她的廣告了!」川普更興奮說:「你會很驚訝,其實很多人是共和黨,只是你不知道。如果席妮史威尼真的是註冊共和黨,那我覺得她的廣告超棒的!」

