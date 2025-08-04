女星牛仔褲廣告挨轟「白人至上」　川普反誇：我愛死啦

▲川普（右圖）得知席妮史威尼（左圖）是共和黨選民後，大讚：「超愛她的牛仔褲廣告。」（圖／翻攝sydney_sweeney IG、X@RapidResponse47）

圖文／鏡週刊

27歲美國女星席妮史威尼（Sydney Sweeney）演出美劇《高校十八禁》（Euphoria）走紅，近日她為牛仔褲品牌「American Eagle」拍攝一系列廣告，竟陷入「白人至上主義」爭議，在美國左右派之間掀起論戰。美國總統川普（Donald Trump）今（4日）得知席妮是「共和黨人」後，立刻誇爆：「我愛死她的廣告了！」

回顧這起風波，American Eagle最近推出由席妮拍攝的廣告，廣告標語寫著：「Sydney Sweeney Has Great Jeans」（席妮史威尼有條超棒的牛仔褲）。刻意玩文字雙關，表面上指「牛仔褲」（Jeans），但讓人聯想到「基因」（Genes）。

而這個廣告直接踩到左派人士的敏感神經，痛批這根本是在宣傳「優生學」，甚至「散發白人至上主義」。有網友痛批，席妮本身是金髮白人女性，加上「Great Genes」（優良基因）這種語句，讓人聯想到納粹時期強調「優秀血統」的宣傳手法，質疑品牌和席妮是否無意間助長種族主義。

▲席妮史威尼為American Eagle代言，廣告引發種族爭議。（圖／翻攝americaneagle IG）

不過，席妮的粉絲則回嗆小題大作，認為這只是幽默的廣告策略，有什麼好玻璃心？右派群眾更是拍手叫好，大讚她「一出手就擊敗左派的覺醒文化」。

事發後，品牌在IG上釋出新的廣告片段，可見席妮走向一面寫著「Sydney Sweeney Has Great Genes」（席妮史威尼擁有優良基因）的巨型看板，接著把「Genes」（基因）劃掉，寫上「Jeans」（牛仔褲），然後轉身離開，似乎在對爭議做回應。

▲席妮把廣告標語上的「基因」劃掉，改成「牛仔褲」，似乎在回應爭議。（圖／翻攝americaneagle IG）

而根據《紐約郵報》披露，席妮自2024年6月起，已在佛州門羅郡登記為共和黨選民。消息一出，保守派人士瞬間把她當成「新女神」，連美國副總統范斯（JD Vance）都發聲力挺，開酸左派反應太誇張。

范斯日前在Podcast節目《Ruthless》中酸溜溜說：「我給民主黨一個建議，繼續告訴大家覺得席妮史威尼很正的人都是納粹，這根本就是他們目前的策略。」

根據《福斯新聞》報導，川普今受訪被問到相當問題，當場驚呼：「她（席妮）是共和黨人？那我現在愛死她的廣告了！」川普更興奮說：「你會很驚訝，其實很多人是共和黨，只是你不知道。如果席妮史威尼真的是註冊共和黨，那我覺得她的廣告超棒的！」

REPORTER: "Actress Sydney Sweeney — it came out this weekend that she's a registered Republican."@POTUS: "You'd be surprised at how many people are Republicans ... I'm glad you told me that. If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic!" ???????? pic.twitter.com/baLwJHBbuD — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 4, 2025



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