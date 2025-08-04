「我砍人了」殺詹智能兇嫌穿血衣投案　同行另一男涉案程度待查

▲曾捲入性騷擾案的韓國職棒啦啦隊女神河智媛與禹洙漢台灣經紀公司老闆詹智能(左)在超商遭砍死，事後兇嫌持刀到派出所自首。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市豐原區今天驚傳一起超商砍人兇殺案，簽下韓國職棒啦啦隊女神河智媛與禹洙漢台灣經紀約的老闆詹智能遭人活活砍死，動手的是一名41歲的黃姓男子。據悉，黃男砍人後，身穿血衣逃逸到10多公里外的北區永興派出所，進派出所後拿出西瓜刀跟證件等，向值班台員警投案稱「我砍人了，要自首」，隨後黃男被帶回豐原分局訊問。

豐原分局警方今天上午10點多接獲報案，南陽路上一間超商內發生殺人案，詹男倒臥血泊中已無呼吸心跳。消防人員趕到現場緊急將人送到醫院急救，但詹男身中多刀，最後仍傷重不治。

▲詹智能開著保時捷到豐原超商，沒想到仇家黃男隨後就到，2人在超商外扭打到店內。（圖／記者白珈陽攝）



凶殺案發生後1個多小時，豐原分局接獲第二分局永興派出所轉報，41歲黃姓男子拿著犯案用西瓜刀、身穿砍人時的衣服投案。黃男進派出所值班台，神情嚴肅表示「剛剛在超商砍人、要自首」等話，隨後豐原分局前往北區將人帶返豐原釐清犯案動機。

據了解，黃嫌直指詹智能性騷女友，因不滿才動手，但詳細原因還有待警方進一步調查；根據警方初步掌握，黃男開車前往超商犯案，當時車上還有另一名康姓男子，雖未動手砍人，但詳細涉案程度尚待釐清。