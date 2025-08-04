歷史學家許倬雲過世　享耆壽95歲

▲中研院院士許倬雲病逝。（圖／唐獎基金會提供）



生活中心／台北報導

美國匹茲堡大學榮休校聘講座教授、中研院院士許倬雲，今日傳出他在美國過世，享耆壽95歲。

許倬雲為美國匹茲堡大學榮休校聘講座教授、中研院院士，第6屆唐獎漢學獎得主於。他1949年隨父親來台，在台大歷史系取得學士和碩士，留學返國後曾任職台大和中研院，是唐獎頒發6屆以來，首位嚴格定義下台灣出身的得主。

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許倬雲獲獎時，唐獎基金會表彰他對周秦漢時期的專題研究提出獨到見解，達到「史識」高度，形成一種融會貫通的大歷史解釋，且治學功夫體現於《西周史》對親緣社會華夏意識的詮釋，《求古編》對文官制度的探討，以及《漢代農業》對精耕細作與市場經濟的分析，而這些命題即是他所謂的中國文化「三原色」。

交通部前部長葉匡時也在其臉書哀悼。他表示，1983年到卡內基美崙念博士時認識當時在匹茲堡大學任教的許倬雲，當時許倬雲名滿天下，仍對來自台灣及大陸的學生十分關心。

葉匡時說，他也常向許倬雲請益，許倬雲視野恢宏，看問題非常宏觀，做人處事都不同凡響，是典型的傳統中國知識人，也是創辦蔣經國基金會的重要推手。

葉匡時透露，去年許倬雲榮獲唐奬，將5000萬奬金全數捐給蔣經國基金會，慷慨氣魄，令人感佩，「許公可說是立德立言立功三不朽。哲人日已遠，典型在夙昔。」