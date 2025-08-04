慣竊掛偷來的車牌竊電纜線　拒檢衝撞警車！逃亡18小時落網

▲楊男懸掛偷來車牌的白色自小客為警方攔截，不但拒檢還猛力衝撞警車。（圖／大溪警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

47歲楊姓男子先竊取他人車牌後懸掛於白色自小客車使用，警方發現展開追緝，楊男拒檢並衝撞警車，員警見情況危急，依法開槍擊破車輪，但楊嫌仍駕車逃逸，最終棄車逃入巷內；警方專案小組擴大調閱監視器追蹤，於當晚22時許將楊嫌逮捕到案。全案依竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲將警車撞凹撞損後逃逸。（圖／大溪警分局提供）

桃園市大溪警分局圳頂派出所於7月31日夜間接獲民眾報案，指停放於大溪區埔頂地區的自小客車車牌遭竊，警方受理後迅速調閱監視器，發現失竊車牌被一輛白色自小客車懸掛使用，於是與偵查隊組成專案小組追查緝中。

▲▼經警方循線查獲楊嫌及車輛，並從車內查扣贓物電纜線。（圖／大溪警分局提供）

3日凌晨4時許，警方於大溪區埔頂路一段發現該車蹤跡，遂展開攔截圍捕。過程中嫌犯起初假意停車，旋即加速逃逸，於仁德街與仁德八街口遭警方攔截。然嫌犯不但拒檢，還猛力衝撞兩輛警用巡邏車，員警見情況危急，依法開槍擊破車輪，但嫌犯仍駕車逃逸，最終棄車逃入巷內。

案經警方成立專案小組擴大調閱監視器追蹤，於當晚22時許將楊嫌逮捕到案。全案依竊盜、妨害公務及公共危險等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，楊嫌可能涉及其他案件需要清查，建請檢察官聲請羈押以維社會治安。