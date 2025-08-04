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全國海選脫穎而出！花蓮9名社區防暴宣講師獲中央授証

▲▼花蓮縣共計9位學員脫穎而出，赴台中金典酒店參與授證儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣共計9位學員脫穎而出，赴台中金典酒店參與授證儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部主辦之「第7屆社區防暴宣講師授證交流會」2日於台中金典酒店舉行，花蓮縣共計9位學員脫穎而出，獲選為本屆合格宣講師，代表花蓮參與授證儀式，並與全國宣講人員交流經驗與成果，展現地方在防暴宣導上的深厚能量。

本屆社區防暴宣講師選拔由衛福部辦理，採「全國海選」機制，經由海選及高階課程考核層層篩選，遴選出具備知識力、實踐力及傳播力的宣講師。花蓮縣入選的9位學員，橫跨社工、教育、醫療及社區協會幹部等多元領域，除在地方已深耕社區防暴工作外，更具備將防暴理念有效傳遞至各年齡層社群的能力。此次通過，除代表個人努力的肯定，更彰顯花蓮長期在防暴教育與資源推動上的扎實成果。

▲▼花蓮縣共計9位學員脫穎而出，赴台中金典酒店參與授證儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為強化宣講師實務能力與全國接軌，衛福部特別規劃授證交流會，整日課程涵蓋宣講精神、媒材應用、簡報技巧與資源連結等主題，期許宣講師不僅是政策的傳遞者，更是社區中防暴意識的引路人。交流會流程中，特別安排「社區的一道光」媒材示範觀摩與「防暴資源網–紫房子的運用與連結」，透過實例教學與平台分享，幫助宣講師未來於各地宣導更具效能與延展性。

花蓮縣政府表示，本縣自推動「防暴零容忍」政策以來，持續透過在地資源整合與社區培力，深化民眾對家庭暴力、性別暴力與兒少保護議題的認識與敏感度，至今共培力了55位花蓮縣社區防暴宣講師及313位宣講員。本次由9位優秀代表成為第7屆宣講師，不僅展現花蓮在人才培育上的成果，更讓防暴工作在縣內遍地開花。未來也將持續與中央政策接軌，投入更多培訓與資源，鼓勵更多社區人士投入宣講行列，打造人人有責、處處有防的安全網絡。

▲▼花蓮縣共計9位學員脫穎而出，赴台中金典酒店參與授證儀式。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣政府社會處進一步指出，防暴宣講師不只是口頭倡議者，更是深入社區、校園與家庭的實踐者。他們將以更專業且溫暖的方式，將「零暴力、共守護」的理念帶進每一個角落。期待透過此次授證與全國宣講師的交流激盪，為花蓮在防暴工作的下一階段注入新動能。

授證交流會內容包含「成為一道光–防暴宣講的精神與實踐」、「點亮簡報力–宣講媒材的應用」、「防暴資源網–紫房子的運用與連結」及頒發證書與綜合座談等，最後以「防暴Spotlight–成為別人的光」作結，象徵宣講師將持續在各自崗位上閃耀，成為推動社區安全與關懷的明燈。

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