熱褲女坐飛機「下身刺癢」崩潰！求醫結果震驚：千萬不要穿短褲

▲妹子穿超短褲搭飛機時，沒想到飛機起飛不久她就感到大腿後側「刺刺癢癢」，下機後趕忙看皮膚科醫生，檢查結果令她震驚。（示意圖／取自Pixabay）

文／CTWANT

日前，有女網友發文稱，自己此前穿著超短熱褲乘搭飛機，沒想到飛機起飛不久，她就感到大腿後側「刺刺癢癢」，忍不住撓個不停，下機後連忙看皮膚科醫生，檢查結果令她震驚，直呼「坐飛機千萬不要穿短褲！」

「坐飛機那趟，根本是老天爺給我的震撼教育！」有生活知識網專分享網友貼文，有女網友表示，由於那天高雄天氣炎熱達30幾度，她穿著超短牛仔褲與夾腳拖就登機，想說「冷氣開這麼強，露個腿多舒服」，誰知道飛機起飛不久，就感覺到大腿後側開始「刺刺癢癢」、「像被撒了跳跳糖」，讓她坐立難安，忍不住瘋狂撓腿，「隔壁座阿姨看我狂抓腿，默默離我坐遠了些，那瞬間真的想鑽進逃生艙……」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這名發文網友指出，下機後她連忙到皮膚科求診，治療塵蟎造成的過敏，還表示：「現在我隨身包裏永遠塞着輕薄長褲，要聽姊姊血淚史的，下次登機前千萬別鐵齒啊！」

貼文一出，網友紛紛分享經歷及解決方法，「椅子布面一定含有塵蟎，曾經遭遇經驗，癢受不了」、「要先自行消毒殺菌才能穿短褲」。也有網友認為不用過度恐慌，「如果這樣有事，坐客運不是也有事，去看電影也有事」。

不過有網友質疑事件真偽，翻查資料，這段女生經歷曾於不同Facebook旅遊專頁發布，最早於4月已流傳。

其實，過去已有多名空中服務員於網上發影片或文章，指出搭機時不建議的6種NG穿著，其中第1項就是這名苦主穿的超短褲、裙。以下為空服員們列出的清單：

1、超短褲、裙。

抖音網紅空服員西馬托 （Tommy Cimato）曾在短影片中警告，飛機座艙的沙發座椅，並不一定會每趟航程隨時清潔，因此如果乘客穿著超短褲、超短裙，就有可能引發感染細菌，反之，如果穿長褲、裙子，就比較沒有這種困擾。

2、緊身衣。

空服員費屈巴赫（Andrea Fischbach）指出，在長途飛航中最好保持血液流通，在座位上留一點可以肢體活動的空間，因此在飛機上最好不要穿緊身衣，任何對皮膚產生重壓的衣物都可能導致抽筋、腫脹，嚴重的話可能會引起疼痛。尤其是是身材高大或乘坐長途飛行的人特別要注意，因為導致深層靜脈栓塞的風險大增。

3、高跟鞋。

空服員指出，不建議在飛機上穿著高跟鞋是出於安全考量，因為萬一緊急疏散并且使用滑梯的時候，乘客必須額外高跟鞋脫掉，否則有可能刺穿滑梯。另外，穿著高跟鞋在飛航中隨即可能起伏的機艙內也并不實用。

4、瑜伽褲。

航空專家內格羅尼（Christine Negroni）曾透露，飛機機艙意外著火，乘客身上的瑜珈褲可能帶來嚴重安全隱憂，因為瑜珈褲往往使用「人造纖維」編織，在發生火災時更容易燃燒、黏著在肌膚表面。就算順利逃離機艙，在地面附近也可能有火焰威脅。

5、夾腳拖。

航空分析師夏沃（Mary Schiavo）曾指出，在旅行的時候盡量避免穿夾腳拖，在飛機上最好穿著合適、舒服的鞋子。因為如果穿著夾腳拖遇上必須跑動的形況，不僅容易摔倒或是跑不快，還有可能因為脫落導致他人收到意外傷害。

延伸閱讀

▸ 新莊29歲男「棄屍父親」有疑點？ 在地人曝「講話客氣、介紹熱情」：社會悲歌

▸ 2顆要價527元！他買「話梅界愛馬仕」嚇壞 內行曝：一直這麼貴

▸ 原始連結