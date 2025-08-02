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雲林縣114全縣運動會開幕　聖火傳承迎全運

▲雲林縣114全縣運動會開幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣114全縣運動會開幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林114全縣運動會7月31日晚間於「雲林縣立田徑場」舉行，並以「雲林競艷、超越極限」為主軸，辦理開幕晚會並配合田徑場的燈光秀首演，加上煙火秀點燃大會聖火，以盛大的開幕方式，宣告縣運開跑，也慶祝雲林田徑場的落成啟用，更為10月18日的全國運動會暖場。

▲雲林縣114全縣運動會開幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善先與虎尾鎮天后宮主委黃尾吉一起引燃114全縣運動會聖火，傳遞給虎尾高中田徑隊。（圖／記者游瓊華翻攝）

雲林縣長張麗善先與虎尾鎮天后宮主委黃尾吉一起引燃114全縣運動會聖火，傳遞給虎尾高中田徑隊，護送聖火至縣運會開幕會場縣立田徑場。張麗善表示，聖火是精神傳遞，象徵光明與希望，激勵每個選手士氣。今天在天后宮引燃聖火，祈求天上聖母庇佑選手比賽順利，將平時辛苦訓練成果充分表現，拿下最佳成績。

開幕典禮除了安排各級學校表演團隊精彩演出外，有雲林縣流行熱舞團隊帶來「雲舞派對」，展現潮流舞步與團隊默契；最後由威勁龍獅武術戰鼓團壓軸演出，另外雲林國中舞蹈團帶來114年全國運動會的《雲林驚艷 精彩無限》舞蹈表演，大會吉祥物「雲寶弟」與「雲寶妹」帶著全場觀眾一起熱情起舞。

▲雲林縣114全縣運動會開幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲由交通工務局局長汪令堯持聖火進場，將聖火交接給兩位110全中運雲林奪金優秀選手。（圖／記者游瓊華翻攝）

張麗善致詞時表示，站在全新的雲林縣立田徑場內心充滿感動與光榮。雲林縣立田徑場斥資21億，歷經600個工作天，沒有一天周末年節休息、沒有任何延誤，7月21日竣工，打造出屬於我們雲林的榮耀與驕傲的雲林縣立田徑場；這是台灣最新的一座國際標準的田徑場，更是雲林體育發展的新起點。
  
張麗善提到，全縣運動會開幕活動除讓表演團體先行測試，接著也讓選手們在競技場上進行壓力測試，有需改進之處，有2個多月的時間來改善，完美的迎接114全國運動會的到來，更為來自全國的頂尖選手提供最安全、優質的運動競技場。並誠摯邀請鄉親踴躍進場觀賽，為選手們加油打氣，一同見證雲林選手的榮耀時刻。

教育處長邱孝文表示，全縣運動會比賽期間自8月1日至8月3日於縣內各大體育場館熱力展開，並於今日在新竣工雲林縣立田徑場舉辦開幕，今年縣運會共有23個比賽項目，選手有3470人，相信選手們可以在全新場地發揮潛能，表現出最好的成績。

開幕典禮壓軸的聖火傳遞儀式，由交通工務局局長汪令堯持聖火進場，象徵「雲林縣立田徑場」新建工程的順利完成，再將聖火交接給兩位110全中運雲林奪金優秀選手「男子跳高金牌選手張騰仁與女子400公尺與1600公尺接力金牌選手林美秀」。象徵榮耀延續與世代承繼，兩位選手點燃聖火後，也配合著「奧林匹克號角與主題曲」音樂及縣立田徑場的燈光首演與煙火秀，將雲林縣立田徑場的天空，照耀出波瀾壯闊與繽紛燦爛。

▲雲林縣114全縣運動會開幕。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣114全縣運動會開幕，配合著音樂及縣立田徑場的燈光首演與煙火秀，將雲林縣立田徑場的天空，照耀出波瀾壯闊與繽紛燦爛。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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