勇消張敬謙救溺殉職今告別式　覆旗追晉兩線一星分隊長

記者陸運陞／新北報導

新北市政府消防局烏來分隊隊員張敬謙，日前出勤新店廣興橋救溺勤務時，因船艇不慎翻覆，張不幸落水殉職，家屬在今天（2日）上午9時許，於新北市殯儀館景福廳舉行告別式。同事及親友到場送別的同時，內政部長劉世芳、新北市長侯友宜也抵達現場悼念，頒發褒揚令等獎章，並追晉兩線一星分隊長。

▲勇消張敬謙今天告別式，棺木覆蓋國旗、消防旗，並追晉分隊長。（圖／記者陸運陞翻攝）

7月8日傍晚，新北市消防局接獲報案，新店廣興橋有民眾不慎落水，需要警消救援，張員隨同抵達，經了解為陳男與4名友人相約，到廣興橋下違規戲水，玩SUP過程中陳男突然溺水失蹤，張員隨即下水搜救，但在搜救過程中船艇翻覆，導致5名警消落水，勇消張敬謙被救上岸送醫仍宣告不治。

▲勇消張敬謙今天於新北市殯儀館景福廳舉辦告別式。（圖／記者陸運陞翻攝）

今天下午張敬謙家屬，於新北市殯儀館景福廳舉辦告別式，由專門委員陳志瑋及5位消防大隊長覆蓋消防旗以及國旗。內政部長劉世芳頒授消防專業獎章證書，市長侯友宜頒授褒揚令、行政院楷模獎章證書以及消防榮譽章證書，並追晉兩線一星分隊長，新北市消防局局長陳崇岳頒授消防楷模證書，由家屬代領。

▲勇消張敬謙今天告別式，同仁列隊敬禮送最後一程。（圖／記者陸運陞翻攝）