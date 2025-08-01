6千伏特電擊！台電英雄李元瀚今公祭　7工程車「舉臂」致敬道別

記者翁伊森、葉品辰／嘉義報導

36歲「台電英雄」李元瀚為搶救風災，遭6000伏特高壓電電擊重傷，送醫後仰賴葉克膜維持生命，家屬不忍決定拔管器捐。靈堂設立在嘉義縣水上鄉龍巖嘉雲會館，今(1)日上午10時在嘉義市殯公祭，明(2)日在聖若望主教座堂舉行殯葬彌撒，讓親友、教友們為他祝禱。

▲李元翰今出殯，台電7工程車舉臂致敬道別。（圖／台電提供）

李元瀚7月15日在嘉義義竹鄉搶救電力作業，不慎遭電擊，造成全身約20%深度燒燙傷，送往台南柳營奇美醫院搶救，仰賴葉克膜維持心肺功能，情況一直未好轉，家屬在6天後不忍他繼續受苦，決定放棄治療、捐贈器官，經評估，由於器官呈現重度衰竭狀態，最後成功捐贈了一對眼角膜。

▲ 台電員工李元瀚搶修不幸被電擊身亡，遺體移靈返回嘉義時台電員工列隊致敬。（圖／記者翁伊森攝）

檢方相驗，李元瀚身上有多處高壓電傷、雙上肢及前胸壁燒燙傷、橫紋肌溶解症併急性腎衰竭，最後死於缺氧性腦病變死亡。為了讓李元瀚以完整體態走完最後一程，他左手食指因電流造成嚴重碳化，院方特別透過3D列印方式，製作擬真義肢，讓他完整到另一個世界，百名醫護更列隊鞠躬，送他走完最後一程。

今在嘉義縣水上鄉龍巖嘉雲會館設立靈堂舉行公祭，明(2)日在聖若望主教座堂舉行殯葬彌撒，7輛台電工程車也「舉臂」致敬與「台電英雄」道別，送他最後一程。