新莊箱屍疑逆倫！爸為獨子鋪路賣芋頭粥　鄰曝一家人背景：常吵架

記者陸運陞、莊智勝／新北報導

新北市新莊區新泰路一處水溝內7月28日傳出行李箱腐屍案，一具男性遺體被塞進27吋的行李箱中，已經嚴重腐爛，且臉部浸泡血水多日，早已面目全非、無法辨認，警方僅能提供刺青、雙腳萎縮等特徵比對死者身分。而這起箱屍案在昨(7月31日)傳來重大突破，警方逮捕涉嫌棄屍的29歲陳嫌，進一步調查發現，死者有可能是陳嫌父親，目前已採集DNA積極比對中。

▲新莊箱屍案，涉嫌棄屍的陳姓嫌犯遭拘提到案。（圖／記者陸運陞攝）

根據鄰居透露，陳姓一家約在一年前從基隆搬到新莊，住在公寓一樓，平時與鄰居相處並不熱絡，但陳家時常傳出父子爭吵聲，因此附近住戶都知道這一家人父子感情不睦。

▲警方掌握，陳嫌將27吋行李箱丟棄在水溝旁草叢中，直到散發濃烈屍臭才被人發現。（圖／記者陳以昇翻攝）

鄰居指出，陳嫌是家中獨子，陳父對他疼愛有加，因兒子沒有工作，先前還特地給他弄了攤車好讓陳嫌能夠外出賣芋頭粥，但陳嫌工作態度消極、平常愛賣不賣，出攤時間完全不固定；曾經向陳嫌買粥的顧客也在網路上給出差評，指該家芋頭粥「東西不好吃」。

據了解，陳父年約60多歲，且走路一跛一跛、不良於行，這些特徵都與腐屍相符，更啟人疑竇的是，陳父已經消失許久，鄰居證稱至少有3周不見陳父身影，因此警方高度懷疑本案可能是起逆倫悲劇。但陳嫌落網後態度相當不配合，時而裝傻、時而劇烈抵抗，還試圖混淆警方辦案方向；目前警方已經採集DNA進行比對，將進一步釐清死者身分。

▼警方公布的許多特徵，包括年紀、雙足萎縮、身形等都與陳父特徵相符。（圖／記者陳以昇翻攝）