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扶輪3521地區捐助丹娜絲災民　每戶1萬元助53戶弱勢重建家園

▲國際扶輪3521地區在將軍區公所舉行捐贈儀式，發放每戶1萬元慰助金，協助丹娜絲災民重建生活。（記者林東良翻攝，下同）

▲國際扶輪3521地區在將軍區公所舉行捐贈儀式，發放每戶1萬元慰助金，協助丹娜絲災民重建生活。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

丹娜絲颱風在7月重創嘉義與台南沿海地區，釀成房屋受損、居民生活困頓。國際扶輪3521地區秉持「扶輪有愛，團結行善」精神，發起【嘉義台南賑災關懷行動】，針對七股、將軍、北門、學甲四區，提供53戶災民每戶1萬元的慰助金，作為最即時的紓困支持。

此次捐助行動在立委陳亭妃、台南市議員陳怡珍與蔡秋蘭協助媒合之下，由各區公所與里長提報每里一戶急需幫助的家庭。捐贈儀式於8月1日下午在將軍區公所舉行，氣氛溫馨感人，許多災民感動直呼「這筆慰助金如及時雨」，在最艱困時刻伸出援手。

▲國際扶輪3521地區在將軍區公所舉行捐贈儀式，發放每戶1萬元慰助金，協助丹娜絲災民重建生活。（記者林東良翻攝，下同）

此善舉緣起於先前扶輪公益網捐贈編織袋協助災區清理時，扶輪3470地區總監莊和達主動向陳亭妃表達，盼扶輪3521地區也能加入協助。隨後，3521總監林振邦號召社友捐助，並由地方民代協助媒合捐助名單、聯繫災民，讓愛心資源迅速落地。陳亭妃表示，災後重建不只是工程，更是人與人之間的連結，她感謝扶輪體系不僅捐贈物資，更實際提供金援，展現強大行動力。

▲國際扶輪3521地區在將軍區公所舉行捐贈儀式，發放每戶1萬元慰助金，協助丹娜絲災民重建生活。（記者林東良翻攝，下同）

市議員陳怡珍、蔡秋蘭亦表示，重大災害中更見社會溫暖，這筆慰助金不僅紓困災民，更是對弱勢者的一種精神支持。扶輪3521地區也強調，將持續關注災後重建需求，歡迎更多團體加入行列，共同為災民注入希望與力量。

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