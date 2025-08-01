颱風重創水雉棲地！　台南水雉數量跌破1500隻生育困境浮現

▲台南官田區菱角田內，雛鳥仍在破碎水域中奮力覓食。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年夏季水雉（俗稱菱角鳥）族群調查出爐！根據水雉生態教育園區、農業部林業及自然保育署嘉義分署與台南市政府共同公佈的調查結果顯示，今年台南地區共紀錄到1503隻水雉，較去年大幅減少161隻，主因為7月初侵襲的丹娜絲颱風，重創官田地區主要棲地，嚴重干擾繁殖環境與族群數量。

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調查指出，水雉主要分佈仍集中於官田區，佔整體的65%，其次為下營區與麻豆區，分別佔16%與10%。由於水雉需仰賴菱角田進行繁殖，今年颱風過後不僅連續降雨，也導致部分菱角田轉為稻作或淪為荒地。雖然如此，調查人員仍觀察到雛鳥努力在僅存的菱角葉間覓食，部分巢位雖遭破壞，水雉仍持續築巢、交尾、生蛋，展現旺盛生命力。

水雉是棲息於淡水濕地的鳥類，需倚靠浮葉植物活動與築巢。水雉生態教育園區長年與農業部合作，針對繁殖季與非繁殖季持續監測台南地區水雉族群，每年4至9月進入繁殖期，7月底菱角葉滿佈水域，為調查最佳時機。園區也呼籲全台鳥友於7月15日至8月15日期間協助回報台南以外地區的水雉觀察紀錄，填寫線上表單或透過 eBird 平台，共同守護這片濕地的美麗生命。