反罷免遭黨內砲轟　王世堅：同仁有不同意見可討論「別用不好方式」

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免失敗後，民進黨內掀起檢討風波，綠委王世堅日前赴民進黨中常會拿出一包抽取式衛生紙，王世堅表示，要總召柯建銘自己去擦屁股，知所進退、別再戀棧。而今（1日）民進黨團大會，王世堅會後受訪時表示，自己一年來都針對這件事情（大罷免）提出不同看法還有擔心，後來應驗了，當然更擔心。這是我個人看法跟主張，下禮拜中常會會再跟主席提出，其他同仁有不同意見，也可以用這樣的方式探討，不要用不好的方式。

對於黨團大會裡面氣氛？王世堅表示，主席都是在宣布事項，823的進度黨團都有發言人，自己不方便說，民進黨本來就是由下而上、大鳴大放，展現不同聲音，這就是民進黨創黨以來的價值，整個黨都會尊重每一位黨員不同的聲音，自己提出不同聲音看法，相信黨會尊重考慮。

王世堅指出，自己是在黨內會議、中常會提出，中常委都有發言權利，自己也不是當天才講，一年來的中常會都針對這件事情提出不同看法還有擔心，後來應驗了，當然更擔心。

王世堅坦言，這是我個人看法跟主張，下禮拜中常會針對這部分，會提出自己的建議，還有他先前預見到的情況，當時不管公開的中常會、或私下向賴清德主席，他也針對我提的問題，有相當程度了解內容，更做出一些討論。

王世堅直言，很珍惜中常會公開討論、私下跟主席探討，其他同仁有不同意見，也用這樣的方式探討，不要用不好的方式。