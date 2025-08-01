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大豪雨炸中南部！專家曝雨停時間　至少還要等6天

▲▼大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象署）

 

▲屏東、台東發佈大豪雨特報。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

西南氣流影響，易有大雨或豪雨，氣象署針對高雄市山區及屏東縣山區發佈大豪雨特報；嘉義縣山區、台南市、高雄市、屏東縣豪雨特報；中部、台東及恆春半島大雨特報。氣象專家林得恩直言「整個低壓帶遠離，要等到8/6以後！」

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林得恩於臉書粉專「林老師氣象站」發文指出，今日，天氣仍受西南風影響，環境水氣偏多，大氣相當不穩定，容易出現短延時強降雨，苗栗以南地區及東南部山區整天不定時都有陣雨或雷雨機會；尤其南部山區更有局部豪雨等級以上降雨發生的機率。至於北部及東半部地區雖然大多時為多雲的天氣，不過出現午後雷陣雨的機率高。

▲▼林得恩：整個低壓帶遠離，要等到8/6以後！（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

▲林得恩：整個低壓帶遠離，要等到8/6以後！（圖／翻攝臉書／林老師氣象站）

明（8/2）日起，至下週一（8/4），西南風再度增強，易有短延時強降雨，苗栗以南有陣雨或雷雨，並有大雨或豪雨發生的機率，尤其是，南部山區更有局部豪雨等級以上降雨發生的機會，北部及東南部地區偶有局部短暫陣雨或雷雨，而其它地區為多雲，午後也有局部短暫雷陣雨。

下周二（8/5），西南風逐漸減弱，環境水氣仍多，中南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區維持為多雲，午後有局部短暫雷陣雨天氣。整個環境改變，天氣轉好，要等到8/6以後，太平洋高壓西伸才有機會。

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