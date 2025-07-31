剴剴媽黑歷史曝光！孕期逼情敵喝毒酒、裸跪呻吟「全程轉播」

▲剴剴生母狠虐情敵，收押時以懷孕為由交保。（圖／記者黃宥寧攝）

記者劉昌松、黃宥寧／台北報導

年僅1歲多的剴剴遭保母劉若琳、劉彩萱姊妹虐死，引爆社會怒火。潛逃3年9月的剴剴生母今（31）日落網，她過往惡行隨之曝光。2021年7月，她因情感糾紛夥同少年誘騙前男友新歡到住家，4小時內輪番毒打、強灌毒品，逼脫衣下跪並以牙膏、木棍、吸管自慰，全程拍攝轉播。同年10月，她以懷孕（懷剴剴）為由交保3萬元獲釋，未料產後竟丟子落跑。

據悉，2021年7月3日凌晨1時許，剴剴媽透過IG召集4名成年友人與2名少年到其租屋處，以「質問前男友情感糾紛」為名，將現任女友小美（化名）騙到場。凌晨4時11分，小美一進門即被包圍質問「你以為沒你的事嗎？」接著眾人徒手拉扯、拿桌腳、鐵盆猛砸，全程圍毆。

小美試圖拿手機求救時，被其中一名李男搶下並猛力摔地，手機殼被拆除後再次砸毀，徹底失去對外聯絡能力。剴剴媽隨即指示簡男外出購買含第四級毒品的「毒品咖啡包」，再將粉末倒入啤酒內，由郭女壓制小美在廁所強行灌入口中，導致她不斷嘔吐。

在持續毆打與眾人起鬨下，小美被迫脫光衣服下跪道歉，還被逼著說出「我是自願喝毒品，沒有人逼我」的話。更令人髮指的是，當小美表示想離開時，剴剴媽竟要求「要走可以，但要先自慰給大家看」，並命她以手指、牙膏、木棍、吸管插入陰道，還要配合發出呻吟聲。過程中，剴剴媽與少年拍攝影片，李男則以手機視訊轉播給女友觀看並要求錄下畫面。

凌虐過程並未就此結束，眾人又逼小美一口氣喝完米酒，她拒絕後再度遭桌腳、鐵鍋及拳頭猛擊，渾身是傷。直到上午7點多，小美才獲准離開，逃到大樓警衛室求救送醫。經診斷，她頭部腦震盪、眼周撕裂傷，外生殖器更有開放性創傷。

法院認為雖無事前明示共謀，但案發過程中眾人圍觀、起鬨、催促已屬「默示合意」，構成共同正犯。檢方原主張以「藥劑犯強制性交」加重要件論處，但法院未採，理由是犯意並非自始即欲利用藥效壓制被害人性自主。最後除剴剴媽另案審理外，其餘4名成年被告依成年人與少年共犯二人以上共同強制性交而凌虐等罪，分別判刑 7年6月至3年8月不等。

更令人震驚的是，案發時剴剴媽已懷孕約5至6週。被收押後，她於2021年10月20日以懷孕5個月為由聲請具保，稱看守所醫療資源不足，恐危及胎兒健康，並承諾交保後限制住居並準時出庭。法院依《刑事訴訟法》規定，准她以 3萬元交保停止羈押。

2022年2月，她在外期間生下男嬰剴剴，將孩子交由母親照顧後便潛逃，遭通緝近4年。直至今日，因剴剴遭保母虐死案件引起關注，她終於在今天被警方緝捕到案。