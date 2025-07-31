　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

少林寺新住持首次低調露面　「堅持佛教傳統」曾不願評價少林寺

▲▼ 少林寺新住持印樂法師 。（圖／翻攝 第一財經直播、百度）

▲少林寺新住持印樂法師，上任第二天被陸媒捕捉到畫面  。（圖／翻攝 第一財經直播）

記者任以芳／綜合報導

大陸少林寺「釋永信事件」引發輿論風波後，陸媒《第一財經》重返河南嵩山少林寺實地採訪，以現場直播方式，正好巧遇新任少林寺住持釋印樂法師現身，這也是其上任後少見的公開露面之一。

大陸嵩山少林寺爆出醜聞，現任方丈釋永信遭控私生活混亂，更疑涉挪用寺廟資產、違反教規與刑事犯罪等多項案件，引發宗教界譁然，目前已經遭撤職，由新任住持印樂法師低調上任。

陸媒《第一財經》報導，今天31日上午11時50分許，媒體釋出畫面顯示，之前的方丈室外被臨時圍擋包圍，不對遊客開放。只見新上任的方丈釋印樂法師面帶微笑揮手，向鏡頭及在場人員簡單示意，隨即由側門步入方丈室，同行的還有數名僧人與工作人員，未發表進一步談話。

作為中國佛教禪宗祖庭，少林寺長年以來承載宗教信仰與文化象徵雙重角色，然而也因與旅遊開發、商業化運作密切相關，屢遭外界爭議。過去旅客常見寺內武僧手持收款二維碼，佛殿前高價推銷「平安香」引發眾怒。不過根據陸媒報導稱，這次採訪發現過去飽受爭議收費的平安香、全家福香現象被取消，偶爾遇到的僧人也大多選擇沈默，不願過多交流。

此外，在少林藥局門口仍有部分藥貼、藥膏銷售，標價每盒100至150元人民幣不等。據一名現場僧人表示，這些藥品為根據少林古方由社會企業代工生產，仍屬寺方監製，目的在於中醫藥文化傳承。

▲▼ 少林寺新住持印樂法師 。（圖／翻攝 第一財經直播、百度）

▲ 少林寺新住持印樂法師 。（圖／翻攝 百度）

外界頗為關注的是這位新住持上任之後，將會在少林寺的管理上有哪些變化？資料顯示，印樂法師出生於1966年7月，河南桐柏是他的故鄉。1982年，年僅16歲的他毅然剃度出家，邁出了修行之路的第一步。1983年9月，他前往南京棲霞寺受具足戒，正式成為一名僧人。

隨後，在中國佛學院棲霞寺僧伽培訓班和中國佛學院深造。畢業後，投身於河南省佛教協會的工作，一路擔任中國佛教協會副秘書長、河南省佛教協會副會長、洛陽市佛教協會會長等重要職務。2003年10月，印樂法師受河南省佛教協會委派，前往洛陽白馬寺主持工作。2005年11月1日，他榮膺白馬寺方丈，開啓了長達20年的方丈生涯。在這20年裡，印樂法師對白馬寺進行了一系列的改革與發展，讓這座「中國第一古剎」重新煥發生機。

▲少林寺方丈釋永信。（圖／CFP）

▲少林寺前住持方丈釋永信。（圖／CFP）

與少林寺前住持釋永信相比，印樂法師在對待商業化的態度上有著明顯的差異。釋永信時期，少林寺走上了商業化發展的道路，涉足影視、醫藥、食品、電子商務等多個領域，擁有眾多商標，建立起龐大的商業版圖。而印樂法師在擔任白馬寺方丈期間，對商業化始終持謹慎態度。

世紀之初，白馬寺啓動擴建工程時，面臨著巨大的資金缺口。當時寺院的收入僅有門票與少量社會捐資，面對數億元的建設資金需求，印樂法師依然堅守底線，明確表示白馬寺沒有申請一個商標，也沒有申請的打算。

▲▼少林寺公布新任住持！為現任「人大代表」印樂法師。（圖／翻攝微博）

▲在商業化掛帥年代，印樂法師盡可能平衡堅持佛教傳統精神。（圖／翻攝微博）

曾有商人找他商談用白馬寺商標生產「白馬寺素餅」，他既未答應也未反對，但始終在思考如何避免市場化行為，遠離商業誘惑。2010年全國兩會期間，他提交提案，建議國家商標局杜絕對佛教名寺的各種類型的商標註冊，認為佛教名稱、名號、知名寺院名稱被作為商品商標註冊，不僅侵犯佛教的知識產權，還褻瀆佛教聲譽，損壞了佛教的莊嚴與清淨。

值得注意的是，印樂法師曾在媒體上被問及如何評價少林寺。印樂法師2007年在接受採訪時被問及「少林寺依靠商業化運作，使經濟與社會效益達到雙贏，您有沒有這樣的打算？」

當時，印樂法師回答，我不想評價少林寺，白馬寺堅持按照佛教傳統去做，更好地維護、保留、傳承佛教傳統、佛教文化，「能聽到遊客說『白馬寺才像個寺廟樣』這簡單的評語，我們就很快樂，也就心安了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／遭家寧影射「抓姦在床」！Andy經紀人火速回應了
狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」
快訊／傳信義割喉男「外公是警察」　知情人士曝實情
快訊／雨彈狂炸！屏東宣布8鄉明停班停課
快訊／高雄宣布「5行政區」明停班停課
快訊／剴剴生母落網了！
快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」
女公關被捅30刀亡！父妹見慘況心碎　忍悲陪她前往殯儀館待解剖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

洪水來！養老院未轉移31死　北京官員集體默哀「坦承」預案有漏洞　

陸客靠「亂告台灣人」申請來台旅遊？陸委會：可能性不高

上吐下瀉！婦人檢查發現胃藏大量「一級致癌物」　元凶竟是它

北京洪災已致44死…養老院佔31人　負責人喊：未收到避難通知

陸批大罷免證明「抗中」被唾棄　陸委會：開車都不敢還指指點點

少林寺新住持首次低調露面　「堅持佛教傳統」曾不願評價少林寺

成都世運會恐再上演「搶賀電」？陸委會：相信可找到折衷點

陸官媒首次釋出新型潛艇畫面　深海演訓「封艙就是面對生死」

2名中國人在東京遭「鐵棍攻擊」致頭破血流　陸外交部回應

朱孝天希望「趕快統一」　陸委會：尊重個人立場表達

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

洪水來！養老院未轉移31死　北京官員集體默哀「坦承」預案有漏洞　

陸客靠「亂告台灣人」申請來台旅遊？陸委會：可能性不高

上吐下瀉！婦人檢查發現胃藏大量「一級致癌物」　元凶竟是它

北京洪災已致44死…養老院佔31人　負責人喊：未收到避難通知

陸批大罷免證明「抗中」被唾棄　陸委會：開車都不敢還指指點點

少林寺新住持首次低調露面　「堅持佛教傳統」曾不願評價少林寺

成都世運會恐再上演「搶賀電」？陸委會：相信可找到折衷點

陸官媒首次釋出新型潛艇畫面　深海演訓「封艙就是面對生死」

2名中國人在東京遭「鐵棍攻擊」致頭破血流　陸外交部回應

朱孝天希望「趕快統一」　陸委會：尊重個人立場表達

快訊／台東土坂聯外道路掏空！縣府宣布1國小「明日停班停課」

啦啦隊正妹控「被迫深夜秘密練習」　怒掀老闆毛手毛腳PUA手段

北市正妹去男網友家看電影　突被撲上性侵！結束仍一起去看夜景

慌了！男星被逼半年內要完婚　「急徵另一半」揭恐怖下場

肯德基「Care Bears熊熊盲盒」限量開賣　還附透明掛飾包

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

基隆男打1999恐嚇殺人被起訴　嗆「砍謝國樑」不算犯罪原因曝

這回真的是「GOAT」！NBA巨星柯瑞跨界大銀幕　親任電影監製

狠刺夜店女公關30刀奪命　兇嫌辯精神不佳「當兵曾住院」

agnès b. 17款藝術家聯名T恤登台！走進Dream Plaza像逛潮流美術館

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

大陸熱門新聞

美女助教當球被撞　業者被停業

朱孝天直播喊「希望趕快統一」

「識讀中國教材」9月上路 國台辦：造成台灣青年國家認同扭曲

男子小便竟「噴出一堆蟲」！醫嚇壞：問題在內褲

新住持上任少林寺逐銅臭味 陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

李嘉誠家族拋售大灣區400套房　

在家當「遊戲代練員」常被罵！他嘆：上班才對嗎

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

撞球「正妹助教」加碼服務　撞球桌旁激戰6分鐘

陸國防部：「漢光演習」就是演戲作秀

少林寺現狀曝！方丈室被鐵皮圍住不給看 黑衣人把守僧院通道

以蚊制蚊！廣東出動不吸血「巨蚊」

女子抽中「「蘇F88888」王炸車牌

銀樓金飾被洪水沖走！陸村民帶探測儀尋寶

更多熱門

相關新聞

新住持上任少林寺逐銅臭味 陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

新住持上任少林寺逐銅臭味 陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

少林寺前方丈釋永信涉情色和貪污疑雲，遭多部門聯合帶走調查，寺院緊急禮請前白馬寺住持印樂法師救火，期待印樂法師的好名聲及宗教地位能使少林寺這座千年古剎安然度過這次風波。就在事件延燒之際，不少人發現少林寺香火依然鼎盛、遊人如織，並未受到過多影響，寺院內的些許改變，少了和金錢有關的銅臭味。

少林寺現狀曝！方丈室被鐵皮圍住不給看 黑衣人把守僧院通道

少林寺現狀曝！方丈室被鐵皮圍住不給看 黑衣人把守僧院通道

少林寺公布新住持！為現任「人大代表」

少林寺公布新住持！為現任「人大代表」

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

少林寺方丈涉貪色被調查！　門下弟子是釋小龍

少林寺方丈涉貪色被調查！　門下弟子是釋小龍

關鍵字：

少林寺新任方丈管理變革印樂法師佛教

讀者迴響

熱門新聞

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

普發現金1萬行政院不覆議！將聲請釋憲　要提特別條例修正草案

中華電信手機市話全不通

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

獨／外公疼愛殺人孫　重金聘知名大律師身分曝

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面