新住持上任少林寺逐銅臭味　陸網紅揭：掃碼捐款機和收費攤位沒了

記者魏有德／綜合報導

少林寺前方丈釋永信涉情色和貪污疑雲，遭多部門聯合帶走調查，寺院緊急禮請前白馬寺住持印樂法師救火，期待印樂法師的好名聲及宗教地位能使少林寺這座千年古剎安然度過這次風波。就在事件延燒之際，不少人發現少林寺香火依然鼎盛、遊人如織，並未受到過多影響，寺院內的些許改變，少了和金錢有關的銅臭味。

▲河南嵩山少林寺。（圖／CFP）

大陸不少網紅博主近期前往少林寺探秘，有博主透露，就在這幾日，遊客們一進門便發現「燒香不用錢了！」寺內擺放的「功德箱掃碼機」已經全數停用，就連武僧擺攤收費的場面也暫時消失，收費的五層攤位也不見蹤影，就連僧人也很少見。

▲少林寺擺放的掃碼捐款機已停用。（圖／翻攝微博）

也有民眾表示，以前去少林寺，走兩步路就被功德箱堵路，現在清淨得不像話，至於賣紀念品的和尚、表演功夫的武僧也不知跑哪兒去了，整個寺廟安靜得像被按下「靜音鍵」。

▲印樂法師曾在白馬寺擔任住持期間親自開挖土機翻地。（圖／翻攝微博）

據了解，這位新上任的少林寺掌舵人印樂法師是有名的「身體力行」實踐家，不喜愛過多的商業行為，他曾直言，「我不想評價少林寺，白馬寺堅持按照佛教傳統去做，更好地維護、保留、傳承佛教傳統、佛教文化。」

印樂法師的風格較釋永信低調許多，他在白馬寺時，曾親自帶領僧人加固被風吹得傾斜的樹木，還曾被民眾拍下親自開著挖土機翻地的畫面。此外，印樂法師也會親自帶領僧人收成農作物，和少林寺濃厚的商業氣息顯得十分不一般。

▲印樂法師遵循白馬寺「農禪並重」的傳統。（圖／翻攝微博）

印樂法師推崇白馬寺堅守的「農禪並重」傳統，外界也在關注，更為樸實的印樂法師會帶給少林寺何種化學效應，又會呈現哪種「新面貌」。