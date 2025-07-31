女公關遭恐怖情人割喉！她揭兇嫌「性格偏激」：常嗆殺了那個人

▲27歲的谷姓女公關遭到劉姓前男友埋伏攻擊身亡。（圖／翻攝自谷女IG）

圖文／CTWANT

台北市信義區A16地下停車場於7月30日深夜發生一起命案，27歲的谷姓女公關在上班途中，遭到劉姓前男友埋伏攻擊，谷女頸部與腹部重創，緊急送醫搶救後仍不治身亡。警方循線追查後，於31日凌晨在宜蘭縣五結鄉將逃逸的劉男逮捕歸案。

據警方初步調查，30日晚間谷女經過上班必經的停車場時，遭劉男持刀襲擊，並被拖至樓梯間割喉與刺傷腹部，當場失去生命跡象。案發後，劉男逃往宜蘭，警方連夜展開追緝，於31日凌晨將其逮捕。

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據了解，死者谷女為台北知名夜店的公關人員，與劉男曾為同事並交往同居，然而雙方感情破裂後分手，今年5月時谷女曾向警方報案並申請保護令，指控劉男對她施暴，包括掌摑、掐頸及破壞其價值達150萬元的私人物品。

在谷女公開的對話紀錄中，劉男雖頻頻表現出求復合的姿態，聲稱「我眼裡只有妳」、「想與妳共度下半輩子」等語，但谷女明言拒絕，並坦承已對其行為感到恐懼。她指出，儘管已嘗試封鎖聯繫方式，劉男仍設法透過她的同事掌握她的行蹤，讓她與周遭親友承受巨大壓力。

案發前一天（29日），谷女也在社群平台Threads上公開驗傷單、報案單等證據，控訴遭劉男家暴、跟蹤及騷擾，甚至透露「他找不到我就會來堵我」。

根據《三立新聞網》的報導，案發後多位劉男過去的女性友人出面指控其性格偏激，其中一名女子表示，早在三年前自己認識劉男時，對方就展現出強烈的自我中心傾向，常炫耀私生活、貶低他人，並多次以「殺了那個人」的語氣談論不滿。

該名女友人指出，劉男不僅自稱與多名女子發生關係，分手後還會瘋狂傳訊與來電騷擾，形容其為「恐怖情人」，慶幸當時與他斷絕來往。

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