快訊／郭台銘愛將被控買連署書衝聲勢　證據不足不起訴

▲郭台銘連署書風暴結案，其愛將廖本揚涉收購連署書獲不起訴。（組合圖／記者黃宥寧攝、翻攝）



記者黃宥寧／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘在參選2024年總統大選期間，於連署階段爆發「買連署書」疑雲，其陣營北市聯署站執行長廖本揚、前社新里長張駿彥及前洲美里長蘇府庭涉嫌以每份250元收購連署書，衝高聲勢。士林地檢署今（31日）偵結，張男部分因同案事實已判刑確定，廖本揚與蘇府庭則因證據不足，均獲不起訴。

郭台銘與賴佩霞在2023年9月19日至11月2日展開總統、副總統連署，需達29萬9,667份有效連署書才能獲候選資格。郭陣營設立某有限公司負責選務，並委託康彼斯顧問及某企業管理公司管理人事與發薪。連署期間傳出部分地方人脈以金錢換取連署書，甚至利用計程車界網絡蒐集大量空白連署書，引發「買連署」爭議。

郭台銘愛將廖本揚稱，他在郭台銘辦公室擔任聯署站執行長期間，月薪20萬元，負責號召民眾連署及管理業務員，由康彼斯顧問公司簽約並發放時薪300元，駐點人員另領月薪4至5萬元。他坦言有以月薪25萬元聘用張駿彥，希望其利用地方人脈蒐集連署書，但強調從未指示以金錢收購連署書，張若自行採取不當方式，並非他的授意。

張駿彥則承認，確實以每份250元價碼購買連署書，但強調這是個人決定，目的是在短時間內達成連署目標，廖本揚並未交代用錢換簽名。他供稱，當時只是為了爭取高薪續聘，才想辦法快速湊齊數量，並非受人指示。

蘇府庭否認涉案，主張自己僅受邀協助推廣連署，曾拜託北投里長、宮廟幹事及計程車界友人提供場地與宣傳，從未經手郭辦金錢或收受薪水。至於其辦公室內被查扣的17份身分證影本，他解釋可能是里民影印後遺留，並非用於非法連署。

經查，張駿彥以250元收購連署書行為已在另案起訴並判刑確定，此案依法不得重複追訴，因此予以不起訴。

至於廖本揚與蘇府庭，檢方認，雖有證人指稱蘇府庭曾大量送交連署書，並在其辦公室查獲17份身分證影本，廖本揚也確實以高薪聘用張駿彥蒐集連署書，但缺乏積極證據證明2人知情或授意金錢收購連署書，也未查出實際對連署人交付賄賂之事證。依「罪疑唯輕」原則，對2人做出不起訴處分。