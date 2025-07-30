「國家鐵道博物館」第一階段6區域開放！假日有動態乘車體驗

▲「國家鐵道博物館」第一階段將於7月31日正式對外開放，假日還有動態乘車體驗。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「國家鐵道博物館」歷經近9年的古蹟修復及整備，將於7月31日正式對外開放第一階段的園區與展覽空間，除了有6個區域開放，還規劃常設展、特展、現地展及親子空間。周末及國定假日更有文物車輛「動態乘車體驗」，這也是台北市唯一「地面火車」，實踐「活的鐵道博物館」理念。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國家鐵道博物館第一階段開放，假日還可實際體驗搭車。（圖／文化部）



文化部表示，國家鐵道博物館所在地是舊台北機廠，2012年遷移至富岡車輛基地前，一直擔負台灣火車維修、組裝、保養、修理等重責。2015年在許多關心鐵道文化保存的民意代表、公民努力下，這座近17公頃的台北機廠全區獲指定為國定古蹟。

2016年底行政院核定「台北機廠活化轉型國家鐵道博物館園區實施計畫」，文化部自2017年開始規劃各個古蹟建築、景觀、軌道等設施的修復再利用，以及軟硬體整備。

▲▼常設展〈動力．火車 ── 柴電工場常設展〉。（圖／文化部）

國家鐵道博物館籌備處說明，第一階段開放空間包含：柴電工場、總辦公室、技工養成所、材料試驗所、大禮堂、澡堂等6處古蹟建築。

策劃3個常設展：〈動力．火車－柴電工場〉、〈移動與感動－鐵道上的文化與記憶〉、〈氤氳時代－員工澡堂〉。還有3個特展：〈文化中的台灣鐵道史〉、〈無限的火車情－台灣鐵道攝影家古仁榮〉、〈打開！組立工場〉。

▲▼員工澡堂〈氤氳時代〉展。（圖／文化部）

另有〈總辦公室〉、〈大禮堂的職工生活〉2個現地展，以及特地為孩子們設計的「親子空間」，周末及國定假日期間的文物車輛動態乘車體驗服務。

▲▼「國家鐵道博物館」第一階段開放，也有特展及常設展。（圖／文化部）

鐵博表示，展覽充分運用古蹟空間特性，結合展示設計，並以多元視角呈現台灣鐵道所乘載的跨世代記憶與感動，包括以文學、電影、歌謠與美術等常民文化切入的〈移動與感動－鐵道上的文化與記憶〉，讓火車不再只是交通運具，而是與民眾生活緊密交織的文化載體。

▲▼保存「台北機廠」原有空間記憶樣態的〈大禮堂的職工生活現地展〉，帶領民眾走進過往職工的生活。（圖／文化部）

保存「台北機廠」原有空間記憶樣態的〈大禮堂的職工生活現地展〉，帶領民眾走進過往職工的生活。〈動力．火車－柴電工場〉除了吸睛的24輛典藏車輛靜態展示，亦運用現代科技互動技術，以大型滑軌螢幕，透視柴電機車內部機械運作，聲光展演及內容精緻度，成為全場最大特色。

同時，鐵博運用軌道相通的特色，配合策展主題需求，實現其他國家的鐵道博物館難以進行的車輛輪展機制，也在假日提供館藏車輛行駛的乘車體驗，實踐「活的鐵道博物館」理念。

▲▼假日提供館藏車輛行駛的乘車體驗，實踐「活的鐵道博物館」理念。（圖／記者林育綾攝）

此外，貫穿園區南北長達335公尺的南北通道，將隨著開館同步開放行人通行，除了串聯市民大道與基隆路，強化與周邊街區的連結，也讓觀眾能更貼近觀賞園區的古蹟建築群，沿途眺望不同造型的「廠房屋頂」。

▲▼特別規劃親子空間。（圖／文化部）

文化部長李遠出席開幕典禮時表示，鐵博的誕生歷經多年努力，過程艱辛令人動容，而鐵博緊鄰國父紀念館、華視、松菸與大巨蛋，將形成一個涵蓋媒體、文化、體育與觀光的新東區文化園區，有望翻轉大眾對東區的印象。

他也分享自身與鐵道的深厚情感，描述進入園區時嗅到機油味所帶來的童年回憶，還為此寫一句詩，「時間就像一輛火車，有個長長的尾巴，怎麼也拖不住它。」他強調，文化工作是團結台灣的力量，即使有部分修復仍在進行中，也盼望大家能欣賞這片充滿「台灣感性」的文化廢墟，讓記憶與感動繼續延續。

行政院長卓榮泰也表示，自己不是鐵道迷，而是「迷鐵道」，強調鐵博除了象徵文化保存，更結合歷史、交通、工業與觀光，成為國家重要指標，並提及與日本大宮鐵道博物館的合作，盼透過國際交流提升台灣鐵道文化能見度，呼籲台灣社會不應如鐵道般永遠平行，而要在多元意見中尋求共識、走向共同方向，展現民主力量。

▲「國家鐵道博物館」第一階段將於7月31日正式對外開放。（圖／記者林育綾攝）

國家鐵道博物館的第一階段開館，象徵台灣鐵道文化保存新的里程碑，藉由博物館研究、典藏、展示、教育、推廣等專業，期待吸引國內外遊客造訪，將國定古蹟保存的價值，發揮成為新型態博物館的營運特色、都市景觀節點。開館後各項推廣活動將陸續公布，可關注「國家鐵道博物館」官網及臉書專頁。

「國家鐵道博物館」第一階段開放資訊

開放時間：7月31日起，每週二至週日09:30-17:00（每週一休館）

地址：台北市信義區市民大道五段50號