逆行55km！酒駕男國3狂飆「闖2攔截點」車禍亡　遭撞駕駛無辜喪命

▲61歲李男酒駕上國道，逆向狂飆闖過2攔截點撞車雙亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

國道3號南向244.5公里今（26）日發生死亡事故，61歲李姓男子酒駕，從中埔路段約300公里處逆向北上，闖過2攔截點，於南向244.5公里處與一部25歲男子駕駛的車輛發生對撞，造成2人當場死亡。

警方指出，26日凌晨1時許獲報於國道三號南向中埔路段有車輛逆向北上，經派遣巡邏車於竹崎交流道攔查不停後，再派遣工務段工程車於南雲交流道攔查，該車拒不停車，於1時45分在南向244.5公里處與一部南向車輛發生對撞，造成逆向車輛61歲男駕駛送醫不治、順向車輛25歲男駕駛則當場死亡，共計造成2人死亡，雙方酒測值待檢察官相驗鑑定。

據了解，逆向肇事李男有飲酒情形，不過酒測值尚不清楚。國道八隊說明，深夜因警力較為薄弱，僅能分別派遣就近的巡邏車前往竹崎交流道，於外線道設攔截點，南雲交流道則派遣高速公路局工務段的工程車在內線設置攔截點，但因為兩攔截點都屬三線道，讓這部逆向車輛取得突破空間，未配合員警及工程人員指揮停車而駛離；此外，因為負責攔檢的車輛是靜止的，沒有自身車速可以對照，無法判斷逆向車的車速，但逆向車確實是有意閃避攔檢。