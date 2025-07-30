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連吃半個月蛋白粉！20多歲健身男突全身無力　檢查竟是肝衰竭

健身時補充蛋白質並非愈多愈好，否則肝臟可能會出問題。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲男子常食用蛋白粉，僅半個月就出現無力症狀。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

隨著民眾對健康的重視，健身已經成為日常習慣，甚至追求肌肉。不過醫師警告，健身時補充蛋白質並非「多多益善」，曾有一名大陸男子常食用蛋白粉補充營養，怎料不到半個月出現無力症狀，就醫檢查顯示肝酶顯著異常，最後肝衰竭。

南京鼓樓醫院肝膽與肝移植外科副主任醫師曹亞娟告訴《現代快報》，她接診過一名20多歲男性健身者，透過姊姊網購的蛋白粉補充營養，但服用不到半個月就出現全身無力，到醫院檢查發現肝酶顯著異常。雖然不排除網購的蛋白粉可能含雜質，但過量攝取加重了肝臟負擔，加上其他因素，嚴重到變成肝衰竭，需透過肝臟移植才能挽救生命。

一名男子常食用蛋白粉，僅半個月就出現無力症狀。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲健身時補充蛋白質並非愈多愈好，否則肝臟可能會出問題。（示意圖／翻攝自photoAC）

曹亞娟解釋，高強度健身透過肌肉輕微損傷和重建實現鍛鍊效果，過程會增加蛋白質消耗，確實需要適當補充，但人體對蛋白質的需求有限度，一般人每日攝取量約為每公斤體重1公克，日常可以透過瘦肉、魚蝦、雞蛋白、雞胸肉等天然食物即可滿足。

曹亞娟示警，過量攝入蛋白質會給身體帶來沉重負擔，超出需求的蛋白質需經肝臟代謝，轉化為人體所需物質；如果仍有剩餘，肝臟還需進一步將其分解為尿素、尿酸等廢棄物排出，這會增加肝臟工作負荷，同時加重腎臟排泄壓力。

值得警惕的是，無法被利用的蛋白質最終會轉化為脂肪儲存，不僅影響健身效果，還可能導致脂肪肝，進一步損害肝臟功能。曹亞娟表示，這類極端案例雖然少見，但補充蛋白質應該遵循科學原則，不可盲目過量，選擇正規管道的營養補充劑，並在專業指導下合理攝取，才能在健身和健康中找到平衡。

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