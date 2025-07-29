50萬人恐慌！怕被川普遣返回家鄉　海地移民坦言：回去送死



▲有超過50萬名海地移民在美國生活。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

美國總統川普政府計畫在9月2日終止海地移民者在美國的臨時法律保護，約有超過50萬多人受影響，2日也被聯邦法官駁回。如今海地移民擔心被遣返回國，一名海地人直言，「回去幾乎等於送死。」據悉，海地2024有超過5600人遭殺害，幫派暴力也導致100萬人無家可歸。



▲一家宗教用品商店賣臨時保護身分的資訊卡。

據CNN報導，海地移民蒂蒂（Titi）懷孕8個月，她對被遣返回家鄉感到極度恐懼，2024年，她跟妹妹從海地透過CBP One應用程式進入美國，她們申請了「臨時保護身分」（TPS），自從2010年海地大地震後，該計畫讓許多海地人得以在美國合法居留和工作。蒂蒂表示，她的臨時保護身分待核准。

美聯社在4月報導，川普政府已撤銷由CBP One進入美國的移民的合法身分。國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）指出，於8月3日終止海地移民的臨時保護身分，9月2日生效。先前，布魯克林的聯邦法官駁回了川普政府的行動。



▲一名男子在海地太子港的垃圾掩埋場找有用的物品。

而這政策讓Titi及數十萬海地移民陷入恐慌，因為他們可能被迫返回仍處於動盪的祖國。Titi說，「現在的海地根本沒有安全可言。」

非營利組織「海地橋樑聯盟」（Haitian Bridge Alliance）執行長喬瑟夫（Guerline Jozef）說，他們還沒脫離險境，無法放心，現在有超過50萬名海地人持TPS在美國生活，如果若被遣返將處於極度危險中，因為海地大部分地區都被武裝民兵控制，幫派掌控了至少首都太子港（Port-au-Prince）85%的地區。

據美聯社資料，2024年海地有超過5600人遭殺害，幫派暴力也導致100萬人無家可歸。喬瑟夫說，「被遣返回去的風險，幾乎等同於死亡。」

蒂蒂指出，或許是因為她懷孕，ICE才尚未對她採取行動。她在離開海地前原本就讀護理學，希望學好英文後能在美國工作自立，「等孩子出生後，如果沒有任何保護措施，我不知道該怎麼辦。」

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