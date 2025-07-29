酷聖石客人、員工誤喝消毒水掛急診　醫師：絕對不要催吐

▲連鎖冰淇淋店酷聖石竟傳員工誤將當白開水讓客人喝下的離譜事件，官方強調是員工個人疏失。（圖／記者許權毅攝）



記者游瓊華／台中報導

知名連鎖冰淇淋店酷聖石Coldstone傳出離譜食安意外，有員工疑誤將次氯酸水當作白開水送給消費者喝下，店內女員工為確認水有無問題也喝了一口，結果有4個人身體不適送醫。對此，收治一名男顧客以及一名女員工的台中醫院表示，2人都未發現口腔與食道黏膜破損，經留觀無大礙後開立症狀治療藥物，也叮嚀如出現腹瀉不止、胸腹疼痛加劇或是腸胃道出血、呼吸急促等症狀應立即返院就醫。

衛生福利部臺中醫院急診室表示，昨天中午左右，一名約40多歲男子與一名20多歲女子自行到急診室就醫，兩人自述誤喝到稀釋過的次氯酸水，其中女性患者有噁心想吐，院方立即幫他們進行抽血、口腔與食道黏膜、照X光等檢查，並未發現口腔與食道黏膜破損。

▲台中醫院急診科醫師林逸婷提醒，若誤食次氯酸水，千萬不要催吐，以免造成食道二次傷害。（圖／台中醫院提供）



台中醫院急診醫學科醫師林逸婷也提醒，如果不慎誤食次氯酸水，可立即飲用約 120~240c.c.的水或牛奶，以稀釋次氯酸水，絕對不要嘗試催吐，避免食道造成二次傷害，或導致呼吸道阻塞。

此外，若身旁的人誤喝次氯酸水，若出現意識不清、吐血、吞嚥困難、嚴重腹痛；呼吸困難或持續咳嗽；皮膚、眼睛接觸後有燒灼感、發炎反應，且沖洗後仍不適，都要立即就醫。