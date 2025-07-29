LIVE／入夜後再一波強降雨　氣象署最新說明

生活中心／台北報導

西南氣流影響，中南部持續有豪大雨發生，昨天至今天上午嘉義縣累積雨量已達477毫米、台南市也有433毫米，今天受竹節草颱風外圍環流影響，晚間起中南部雨勢又會增強，明天為西南氣流最強的時間點，南部要留意豪雨等級以上降雨。氣象署大規模或較劇烈豪雨加強作業持續，下午3時30分說明最新天氣動態，《ETtoday新聞雲》將直播記者會。

氣象署預報指出，西南氣流為中南部帶來明顯雨勢，昨天至今天上午10時累積雨量以嘉義縣477毫米最多，台南市也有433毫米、雲林縣409.5毫米、嘉義市308毫米、屏東縣285毫米。北部今天受到北邊颱風外圍環流影響，降雨也會增加，東半部降雨則以午後為主。

氣象署預報員趙竑表示，台灣附近處於大低壓帶環境，有許多低壓發展，南邊有西南氣流主軸，東邊有第8號颱風，高屏地區、恆春、南台東及蘭嶼降雨明顯，受颱風外圍環流影響，北台灣清晨降雨也明顯增加，有間歇性降雨，也可能有局部大雨。

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趙竑表示，竹節草颱風距離台灣約400公里，未來朝西北往浙江沿海移動，移動過程會帶動低壓帶風場變化，今晚起台灣轉為西南風環境，中南部降雨又會增加。

▲西南氣流影響，全台有雨。（圖／資料照）