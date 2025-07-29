路都淹了！六龜消防隊走林間小徑　成功協助高齡病友脫困洗腎

▲六龜區一名年長且身體虛弱的洗腎病友受困家中，消防接獲通報後立即前往協助，順利將病友護送至醫院。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市六龜區近日因連續豪雨，昨（28）日上午，六龜區衛生所通報高市府消防局六龜分隊，轄內一名年長且身體虛弱的洗腎病友受困家中，因門前道路淹水無法前往醫院洗腎。六龜分隊接獲通報後立即前往協助，最終順利將病友護送至醫院，人員均安。

在救援過程中，六龜分隊發現通往病友住家的主要道路已被淹水，水位過深導致車輛無法通行，加上湍急的水勢，增加了涉水進入的危險性。為保障病友及救援人員的安全，指揮官果斷下令更改救援路線，選擇穿越林間小徑接近病友住家。同時，救援隊預備救生艇待命，以應對可能的突發狀況。

在救援繩索及扎實的救援訓練技巧幫助下，六龜分隊成功抵達病友住家，合力攙扶病友撤離至安全區域。隨後，救援人員在安全區評估病友的身體狀況，確認無立即危險後，交由衛生所安排的洗腎專車進行後續處置。

六龜分隊提醒民眾，居住於易淹水或土石流警戒區的居民應密切留意氣象資訊，若收到土石流黃色或紅色警戒通報，請提前做好撤離準備並及時撤離。遇到湍急溪流時，切勿貿然涉水或駕車穿越淹水區域，以免發生危險。