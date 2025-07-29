出門購物忘記如何回家「趴牆上休息」　台中暖警現身助返家

▲62歲陳姓民眾有失智症狀，累壞了忘了回家的路在路旁休息，民眾見狀向警方報案協助。（圖／記者李陳信得翻攝，下同）

記者李陳信得／台中報導

台中市東勢分局東勢派出所昨(28)日15時50分許，接獲民眾報案指有人路倒，警員林姿貝、王志堯接獲報案到達現場，先確認路倒民眾姓名資料及身體狀態，得知路倒者為獨居的陳姓民眾，其表示身體無不適不需要送醫治療，員警與其對談得知有社福機構送餐，後續詢問社福機構了解陳民現居地址後，協助將陳民送達東勢區安置的住家。

據了解，62歲陳姓民眾有稍微失智的情況，於昨(28)日表示外出購物步行，但想不起來如何回家，趴在牆邊休息都沒有移動，民眾看到後求助警方。警員接獲報案到達現場，先確認路倒民眾身體外觀狀態，其表示身體無不適，與其對談了解社福機構會在固定時段送餐，後續電訪社福機構，確定陳民在東勢區安置的住家，因其行動不便又下大雨，警方將其平安送返住家。

東勢分局東勢派出所所長周信忠提醒，現在高齡化的社會來臨，社會應更加重視家中高齡者照護友善環境，家中長者若患有失智症，建議家屬可讓其配戴聯絡卡、身分手環等辨識物或GPS定位裝置，提升走失後尋人的效率，降低意外發生的風險，內政部推行「安心手鍊」服務，可協助失智者建立聯急聯絡資訊，有需要的民眾可洽地方政府社會局申請，與社會一同守護年長者的安全。