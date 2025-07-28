新竹「福源花生醬」黃麴毒素超標　業者致歉下架回收

▲新竹福源花生醬黃麴毒素超標。（圖／北市衛生局提供）



生活中心／台北報導

台北市衛生局今天公布食品中真菌毒素稽查抽驗結果，發現知名伴手禮「新竹福源顆粒花生醬」黃麴毒素超標。業者下午發表聲明致歉，表示初判可能是供應商原料花生品質異常，將對該效期批號產品下架回收。

台北市衛生局衛生稽查科科長李慧芝指出，此計畫抽驗花生製品、雜糧類、香辛料和果乾類等容易受黴菌污染的食品共計30件，包含20件花生製品(花生糖、花生仁、花生粉、花生醬等)、6件雜糧類（蓮子、薏仁、藜麥等)、2件果乾類、2件辛香料，檢驗產品中黃麴毒素（B1、B2、G1及G2），其中2件花生粉、1件花生醬檢出黃麴毒素超標。

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衛生局指出，「新竹福源顆粒花生醬」檢出黃麴毒素B1：4.3 μg/kg（標準：2 μg/kg）、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2：5.0 μg/kg（標準：4 μg/kg），由家樂福台北濟南分公司（家福股份有限公司）販售，來源廠商為新竹市福源食品有限公司。

新竹福源花生醬業者下午發布聲明表示，已啟動內部回溯作業，初判污染源可能為供應商原料花生品質異常，將配合主管機關及通路要求，進行自主回收，並強化原料驗收與品管機制。

業者表示，針對黃麴毒素產生原因，主要是在高溫高濕的環境，針對此事件造成消費者與通路合作夥伴困擾，誠摯致歉，將持續嚴格控管流程及品質，確保產品安全，避免類似事件再發生。

衛生局表示，上述不符規定產品已通知販售商及進貨端業者立即下架，經追查產品來源為外縣市業者，已移請所轄縣市衛生局處辦，針對檢驗不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」第4條食品中之真菌毒素限量之產品，依違反食品安全衛生管理法第17條規定，及同法第48條規定販售業者限期改正，屆期不改正者，處3萬元以上300萬元以下罰鍰。