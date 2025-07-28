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社會 社會焦點 保障人權

出生10天嫩嬰慘死爸爸手裡　20歲媽目睹卻去打電動...今當庭認罪

▲▼吳女。（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名莊男虐死親兒，妻子吳女（黑衣）沒有積極作為被檢方依過失致死起訴，今認罪。（圖／記者許權毅攝）

記者許權毅／台中報導

台中22歲莊男與20歲吳女生下一名男嬰，莊男不顧兒子才出生10天，便動手虐打，夫妻倆甚至跑到鄰居家打電動，丟包嫩嬰在家，結果男嬰因傷勢死亡，吳女雖無動手，但漠視丈夫虐兒，被依過失致死罪起訴，吳女今開庭雖認罪，但否認有傷害犯意，跟莊男也無犯意聯絡。

中檢調查，吳女與莊男於去年7月生育一名男嬰，並接回兩人租屋處照顧。沒想到男嬰才出生10多天，莊男就不耐其哭鬧，又覺得毆打男嬰後，吳女就會接手照顧，竟屢次施虐，不僅將男嬰放在大腿，用右手大力打男嬰巴掌3到4下，又拍打男嬰頭部3到4次，並3度抱著男嬰前後、左右大力搖晃，甚至將男嬰高拋後再接住，或以雙手掐捏男嬰雙耳，導致男嬰除雙耳受傷，還有顱內出血、雙眼球視網膜出血等傷勢。

而吳女目睹丈夫暴行，卻沒有積極制止莊男或報警等實際作為，直到去年8月25日晚間9點，夫妻倆將未滿2個月的男嬰獨自留在租屋處，就一同前往鄰居住處打電動、聊天，回家時見男嬰臉色蒼白，已失去呼吸心跳，才在26日凌晨騎機車帶男嬰就醫，男嬰雖在急救後恢復呼吸心跳，但仍因頭部遭外力擊打，引起顱內腦內出血、大腦水腫軟化缺氧、小膿瘍等併發症，在9月6日宣告不治死亡。由於男嬰身上有多處瘀傷、外傷，院方立即通報警方，全案才曝光。

台中地檢署認定莊涉犯家暴傷害致死罪、吳女涉犯過失致死罪，將2人起訴。不過，中院認為依照卷證資料，罪名有可能更改為成年人故意對未成年人傷害致死罪之重罪，屬於國民法官範疇之刑。

今日地院行準備程序庭，吳女僅坦承檢方起訴之過失致死罪，但強調沒有動手傷害兒子，且跟丈夫莊男也無犯意聯絡，希望法院裁定不行國民法官參審。另，莊男係遭傷害致死罪起訴，是否行國民法官參審，待中院裁定。

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